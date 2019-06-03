Трускавчани вимагають повернути виступ Віктора Павліка на День міста

Широким резонансом відбилася новина про усунення Народного артиста Віктора Павліка від участі в концертній програмі на День міста Трускавця. Рішення скоротити видаткову частину саме за рахунок гонорару Віктора Павліка (100 тис. грн.), залишивши без змін всі інші витрати в розмірі 800 тис. грн. (в тому числі на театральний фестиваль та 300 тисяч на виступ гурту «ТІК») обурило громадськість міста-курорту.

В зв’язку з цим сьогодні, 7 червня, створено петицію «Про включення виступу Народного артиста України Віктора Павліка в святкову концертну програму до Дня міста Трускавця». Автором петиції є Володимир Ключак. Ось її повний текст.

«У третю неділю червня курорт Трускавець відзначає День міста. З цієї нагоди заплановано ряд заходів, у тому числі і традиційна концертна програма.

Як попередньо повідомлялося, учасником концерту мав бути Народний артист України Віктор Павлік. Його гонорар становить 100 тисяч гривень від загальної видаткової частини в сумі 915 тисяч гривень (на концерт, театральний фестиваль та конкурс ансамблів). Це не є левовою часткою видатків, адже, для прикладу, виступ гурту «ТІК» коштуватиме міському бюджету 300 тисяч гривень.

У травні на сайті електронних петицій було зареєстровано звернення до влади міста з вимогою скоротити видатки на святкування Дня міста з 915 тисяч до 300 тисяч гривень. Петиція набрала необхідні 100 голосів за 4 дні і була розглянута робочою групою, створеною розпорядженням міського голови. Проте рішення групи було цілком несподіваним – концертну програму скоротили тільки на 115 тисяч гривень, у тому числі за рахунок виступу Народного артиста України, популяризатора української пісні, автора та виконавця багатьох відомих хітів та шлягерів Віктора Павліка.

В зв’язку з цим двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.), Заслужений лікар України, голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця, в.о. голови Трускавецької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець), лауреат Державної премії України Лев Ярославович Грицак звернувся до міського голови Трускавця Андрія Кульчинського з ініціативою не виключати вступ Віктора Павліка з програми святкування Дня міста Трускавця.

«Творча група артиста підготувала спеціальну програму і понесла фінансові затрати. Готельно-курортний комплекс «Карпати» бере на себе фінансове забезпечення по доїзду, розміщенню і гонорару вказаної групи Віктора Павліка. Людськими надіями не можна нехтувати», – йдеться у зверненні Лева Грицака.

Тому звертаємося з проханням включити виступ Народного артиста України Віктора Павліка в офіційну святкову концертну програму 16 червня 2019 року з нагоди відзначення 192-ї річниці Дня міста-курорту Трускавець».

На даний час петиція перебуває на модерації в Трускавецькій міській раді. Появиться вона в публічному доступі протягом двох днів з часу надсилання. Тоді її можна буде й підписати. Для розгляду петиції потрібно, щоб вона набрала 100 голосів.

З власних джерел стало відомо, що в мерії думки з приводу участі Віктора Павліка в святковій програмі на День міста розділилися. Одні посадовці вбачають позитив у тому, що «Карпати» готові профінансувати виступ талановитого співака. Проте є й такі, котрі не хочуть, щоб Народний артист України Віктор Павлік виступав виключно через його дружні відносини з Левом Грицаком.

Володимир Ключак

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