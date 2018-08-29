Трускавчани взяли участь у Всесвітній зустрічі сімей з Папою Франциском в Ірландії

By  | 28.08.2018 | Filed under: Новини

В столиці Ірландії м. Дубліні 26 серпня завершилася ІХ Всесвітня зустріч сімей, в якій взяв участь Папа Римський Франциск. Фіналом заходу стала урочиста Папська Меса, яка пройшла в одній з найбільших «зелених зон» Європи – «Фенікс-Парку». Кілька сотень тисяч віруючих ірландців і паломників, які приїхали на Всесвітній родинний форум з 116-ти країн світу, зібралися в тому ж місці, де 39 років тому відслужив Месу св. Папа Іван Павло II. Приємно, що в цьому заході взяли участь також і українці, а зокрема голова Комісії у справах сім`ї Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, отець-сотрудник трускавецької парафії св. Миколая Василь Нестер з дружиною.

- Дякуємо Богові за чудову нагоду бути на всесвітній зустрічі сімей із папою Франциском та на зустрічі світових представників місії служіння сім’ям “КАНА” у м. Дублін, Ірландія. Це незбагненний досвід, це незабутні зустрічі. Це направду благословенний час, якийсь Господь подарував нам через запрошення та утримання “КАНИ”, благословення та підтримку Владик Ярослава та Григорія та економічного відділу нашої Єпархії. Ми стали частинкою вселенської родини, яка зібралася тут, щоб почути слово Папи, що “Євангеліє сім’ї – це радість для світу”. Ми молилися за українські родини, за кожного з Вас. Дякуємо!!!, – написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук о. Василь Нестер.

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