Трускавчани взяли участь в Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії

By  | 04.02.2019 | Filed under: Новини

1 лютого в столиці Латвії Ризі розпочав роботу Міжнародний туристичний ярмарок Balttour 2019, під час якого відбулась презентація нового напрямку авіакомпанії AirBaltic Рига – Львів. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Серед присутніх під час презентації були: Тимчасово повірений у справах України в Латвійській Республіці Аліса Подоляк, начальник управляння туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака, заступники генерального директора готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець) Петро Суда і Руслан Пристай, представники туристичної компанії «Karpaty Travel».

«Пряме авіасполучення – це чудова нагода покращити наші зв’язки – і туристичні, і бізнесові», – наголосила Аліса Подоляк. Вона також зазначила, що на Львівщині великі можливості екотуризму, сімейного туризму, оздоровчого туризму, а також запросила присутніх відвідати регіон.

А 31 січня делегація Львівщини відвідала Посольство України в Латвійській Республіці, де обговорили можливість презентації регіону, його туристичні та гастрономічні пропозиції, культуру та традиції, на Великодньому Ярмарку в Ризі в квітні цього року.  Як наголосила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака, особливо актуальна така презентація в контексті відкриття прямого авіасполучення Рига – Львів та поширення інформації про Україну в Латвії.

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