Трускавчани зайняли призові місця в турнірах з бадмінтону та вільної боротьби

13 квітня у Трускавці організовано та проведено відкриту першість м. Трускавця з бадмінтону серед юнаків та дівчат 10-12 років. Змагання проводились в спортивних залах середньої загально-освітньої школи № 1 і носили особистий характер. Всього у змаганнях взяли участь 29 чоловік – 18 вихованців відділення бадмінтону Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Юрій Бєлов) та 11 юних бадмінтоністів з м. Львова. Організатори заходу – відділ освіти та відділ молоді і спорту Трускавецької міської ради. Безпосереднім проведенням змагань займалася суддівська бригада дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець».

На урочистому відкритті спортивного заходу учасників змагань вітали начальник відділу у справах сім’ї, молоді і спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль, головний суддя турніру Юрій Бєлов та представник команди зі Львова, – кандидат у майстри спорту України з бадмінтону Владислав Васильєв.

За результатами поєдинків у вікові групі до 10 років серед дівчат у призерах усі трускавчани – Кропивницька Анна (І), Спариняк Вероніка (ІІ) та Спариняк Софія (ІІІ); у юнаків І місце – Бекесевич Марко (Львів) ІІ – Кас’яненко Ярослав (Трускавець), ІІІ – Федак Захар (Львів)

У віковій групі до 12 років серед дівчат перемогу виборола Львова Анастасія (Львів), друге місце – Жеплінська Віолета (Трускавець) третє – Федів Марія (Трускавець); серед юнаків переможцем турніру став Семенюк Владислав (Трускавець), друге місце – Голубов Дмитро (Львів), третє місце у активі Шпить Назара (Львів).

По завершенні спортивних змагань призери були нагороджені грамотами та медалями, а всі учасники змагань та численні вболівальники отримали масу позитивних емоцій та заряд бадьорості від гри у бадмінтон (олімпійський вид спорту).

В цей же день, 13 квітня, у м. Дрогобичі вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» брали участь в обласному турнірі з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед дівчат 9-13 років і вибороли два перших місця – Трач Вікторія та Сальнікова Аліна, одне друге – Савицька Юлія і два третіх місця –Дзюбайло Андріана та Миколюк Ксенія (тренер ДЮСК Семен Гардій )..

Всього в обласному юнацькому турнірі з вільної боротьби змагались 47 юних борчинь з 10 команд Львівщини.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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