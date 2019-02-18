Трускавчани здобули призові місця в змаганнях з футзалу

By  | 19.02.2019 | Filed under: Новини

15-16 лютого у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» та у Дрогобичі в ДЮСШ ім. І. Боберського проводився юнацький турнір з футзалу “Victoria Сup-2019″ серед юнаків 10-11 років. Про це інформує адміністрація «Спортовця».

Команда ДЮСК «Спортовець» у своїй підгрупі зіграла внічию 2:2 з командою Самбірського р-ну, виграла у «Галичини» (м. Дрогобич) 5:0 та у «Чорноморця» (м. Одеса) 1:0, і програвши ДЮСШ ім. І.Боберського (м. Дрогобич) 1:0. виборола в групі друге місце.

У півфіналі вихованці відділення футболу (тренер ДЮСК Олег Оринич) обіграли своїх ровесників з м. Борислава 2:1 і уступивши у фіналі команді Самбірського р-ну 2:0 зайняла друге місце у міжобласному юнацькому турнірі “Victoria Сup-2019″.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ – ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ!
    18.02.2019 | 12:33

    З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]

  • Комерційна пропозиція від Львівської майстерні вареників
    07.02.2019 | 14:14

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви