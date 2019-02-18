Трускавчани здобули призові місця в змаганнях з футзалу

15-16 лютого у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» та у Дрогобичі в ДЮСШ ім. І. Боберського проводився юнацький турнір з футзалу “Victoria Сup-2019″ серед юнаків 10-11 років. Про це інформує адміністрація «Спортовця».

Команда ДЮСК «Спортовець» у своїй підгрупі зіграла внічию 2:2 з командою Самбірського р-ну, виграла у «Галичини» (м. Дрогобич) 5:0 та у «Чорноморця» (м. Одеса) 1:0, і програвши ДЮСШ ім. І.Боберського (м. Дрогобич) 1:0. виборола в групі друге місце.

У півфіналі вихованці відділення футболу (тренер ДЮСК Олег Оринич) обіграли своїх ровесників з м. Борислава 2:1 і уступивши у фіналі команді Самбірського р-ну 2:0 зайняла друге місце у міжобласному юнацькому турнірі “Victoria Сup-2019″.

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