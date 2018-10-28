Трускавчанин Лев Грицак удостоєний звання Друга Азербайджану

By  | 28.10.2018 | Filed under: Новини

Міський голова Трускавця 2002-2010 рр., генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин», підприємець і меценат Лев удостоєний звання «Друг Азербайджану».

Як повідомив голова Міжнародного Альянсу «-Україна» Ельмар Мамедов, це звання Левові Грицакові було надано за неоціненні послуги щодо зміцнення українсько-азербайджанської дружби, сприяння пропаганді азербайджанської культури в Україні, довголітнє партнерство на ниві азербайджансько-українських стосунків.

«Завдяки увазі Лева Ярославовича Грицака азербайджанська діаспора почуває себе в Трускавці як на Батьківщині. Є всі підстави називати його другом Азербайджану», – підкреслив Ельмар Мамедов.

Нагадаємо, що Лев Грицак є Заслуженим лікарем України, а в очолюваному ним санаторії кількість азербайджанців становить близько половини всіх іноземних гостей. Також Лев Грицак відомий тим, що є одним з членів-учасників Першої полярної експедиції з України на Північний полюс в 2000 році.

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