Трускавчанин очолив обласне управління стратегічних розслідувань поліції

У четвер, 25 жовтня, відбувся брифінг очільника Нацполіції у Львівській області, генерала поліції третього рангу Валерія Середи. На ньому він розповів про створення обласного управління стратегічних розслідувань та представив його керівника. Т.в.о начальника нового підрозділу призначений підполковник поліції, трускавчанин Богдан Собко, котрий тільки нещодавно переїхав до Львова (раніше очолював Трускавецьке відділення поліції). До складу управління увійшло 24 працівники, із них одинадцять – найдосвідченіші оперативники.

- Першочергове завдання цього управління – це боротьба з організованою злочинністю, злочинними організаціями, кримінальними «авторитетами» та «злодіями в законі». Підрозділ створений щоб ефективніше їм протидіяти, – зазначив Богдан Собко.

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