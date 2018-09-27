Трускавчанин представлятиме Львівщину на Чемпіонаті України з боксу

By  | 09.10.2018 | Filed under: Новини

4-6 жовтня у Львові відбулась першість області з боксу серед учнів 2003-2004 р.н. ДЮСШ Львівщини. Вихованець відділення боксу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» Юрій Маскула здобув 2 місце (ваг. кат. до 63 кг), поступившись у фіналі боксеру зі Львова. Натомість інший боксер з Трускавця Руслан Старовий (ваг. кат. до 80 кг) у фіналі в 2 раунді достроково переміг технічним нокаутом і здобув перше місце. Він буде представляти Львівщину на Чемпіонаті України боксу, котрий пройде в листопаді в Одесі.

Переможця підготував тренер ДЮСК Анатолій Гнатків, інформує прес-служба «Спортовця». Тож Руслану Старовому стелиться дорога до Одеси.

Натомість тут, у Трускавці, в «Спортовці» 11-13 жовтня відбудеться ІХ-й традиційний Всеукраїнський юнацький турнір з боксу «На Покрову» серед боксерів 2003-2008 р.н. Організатори змагань – Федерація боксу Львівщини, відділ у справах сім’ї, молоді і спорту Трускавецької міської ради та Трускавецький ДЮСК «Спортовець». Головний суддя змагань – заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії Мирослав Карабін.

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