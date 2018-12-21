Трускавчанин Руслан Старовий – кращий боєць боксерського турніру

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 21-23 грудня у м. Івано-Франківськ проводився Відкритий Кубок міста Івано-Франківськ з боксу серед юнаків. У змаганнях взяли участь 9 команд (біля 100 юних боксерів) із Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.
Трускавець на цих змаганнях представляли 7 вихованців відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» і усі вибороли призові місця: І місце – Кот Богдан, Летнянчин Олег, Садов’як Назар, Старовий Руслан; ІІ місце – Грицюк Микола та Макулич Андрій; ІІІ місце – Маскула Юрій.
Переможці боксерського турніру були нагороджені грамотами, медалями та грошовими преміями, а трускавчанина Старового Руслана рішенням суддів та представників команд визнано кращим бійцем турніру за дострокове завершення нокаутами двох поєдинків із старшими за нього суперниками.
Підготували призерів Відкритого Кубку м. Івано-Франківськ тренери відділення боксу ДЮСК «Спортовець» Гнатків Анатолій та Мінів Назар.
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