Трускавчанин Руслан Старовий – кращий боєць боксерського турніру

By  | 26.12.2018 | Filed under: Новини

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 21-23 грудня у м. Івано-Франківськ проводився Відкритий Кубок міста Івано-Франківськ з боксу серед юнаків. У змаганнях взяли участь 9 команд (біля 100 юних боксерів) із Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Трускавець на цих змаганнях представляли 7 вихованців відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» і усі вибороли призові місця: І місце – Кот Богдан, Летнянчин Олег, Садов’як Назар, Старовий Руслан; ІІ місце – Грицюк Микола та Макулич Андрій; ІІІ місце – Маскула Юрій.

Переможці боксерського турніру були нагороджені грамотами, медалями та грошовими преміями, а трускавчанина Старового Руслана рішенням суддів та представників команд визнано кращим бійцем турніру за дострокове завершення нокаутами двох поєдинків із старшими за нього суперниками.

Підготували призерів Відкритого Кубку м. Івано-Франківськ тренери відділення боксу ДЮСК «Спортовець» Гнатків Анатолій та Мінів Назар.

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