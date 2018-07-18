Трускавчанин – серед кращих юних футболістів

Трускавчанин Генріх Матис взяв участь у відборі кращих юних футболістів, що проходив 12 липня в Маріуполі на стадіоні імені В. Бойка. Про це повідомляє наше власне джерело.

Talent Day 2018 для юних футболістів було проведено некомерційним фондом соціальних проектів “Shakhtar Social”, який орієнтується на реалізацію соціальних проектів, популяризацію здорового способу життя та розвиток масового дитячого футболу. Завдяки цьому проекту юні футболісти мають змогу привернути до себе увагу провідних футбольних наставників та отримати шанс на подальший розвиток своєї спортивної кар’єри.

Раніше подібні відбори проводилися також у Харкові та Львові. Цьогоріч в Talent Day взяло участь 85 хлопчиків і 1 дівчинка, всі вони 2005-2006 рр.н. Найталановитіших учасників запрошено до Футбольної Академії «Шахтаря». Переможцями згідно набраних очок стали Володимир Гречішніков, Руслан Бойко, Ярослав Іщенко, Денис Міхеєв та Руслан Фесенко. Всі учасники Talent Day 2018 отримали пам’ятні призи та знижки на путівки у футбольні табори.

Генріх Матис став єдиним представником глибинки Західної України, хто взяв участь в Talent Day 2018, тож хлопчину було по-особливому відзначено організаторами. Його ім`я потужно прогриміло на цих змаганнях. А про Трускавець – рідне місто Генріха – згадало багато мас-медіа Південно-Східної та Центральної України, а також ЗМІ з-за кордону, що очевидно є додатковою промоцією нашого курорту.

Детальніше про подію Talent Day 2018 можна прочитати на офіційному сайті футбольного клубу «Шахтар» https://shakhtar.com/ru-ru/news/2018/july/13_news/13_shakhtar-talent-day/

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