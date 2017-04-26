Трускавчанин взяв участь в конференції «Election Camp», яку організувала «ОПОРА»

Голова представництва Громадянської мережі «ОПОРА» в місті Трускавці Євген Бродзінський взяв участь у конференції «Election Camp 17», яку ініціювала та провела ГМ «ОПОРА». Про це Євген Бродзінський повідомив виданню «Трускавецький вісник».

Конференція пройшла в Києві на надзвичайно високому рівні, доповідачами були зокрема такі відомі люди як журналіст та публіцист Віталій Портников, президент Фонду якісної політики, доцент кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Михайло Мінаков, колишній Прем’єр-міністр України, екс-голова СБУ, представник України в безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук, український культуролог, політолог, головний редактор і засновник Незалежного культурологічного журналу “Ї” Тарас Возняк, член правління Європейської платформи за демократичні вибори (EPDE), представник офісу Венеціанської комісії в Україні Сергій Ткаченко, юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини (Страсбург) Дмитро Третяков, керівник Служби розпорядника ДРВ Олександр Стельмах, колишній суддя Конституційного Суду Петро Стецюк, регіональний координатор ГМ «ОПОРА» Андрій Токарський, аналітик ГМ «ОПОРА» Олександр Клюжев, юрист ГМ «ОПОРА» Ольга Коцюруба, представник Національного демократичного інституту (Вашингтон, США) Мішель Браун, представниця ресурсу Platfor.ma Юлія Саліженко та інші.

- Все було цікаво і круто. Дякую голові правління Всеукраїнської громадянської мережі «ОПОРА» Ользі Айвазовскій та друзям з «ОПОРИ» за зустріч з такими людьми, – каже Євген Бродзінський. Трускавчанин вважає, що такі конференції сприяють розвитку громадянського суспільства в Україні та є корисними в справі підвищення рівня усвідомлення відповідальності українських громадян за майбутнє держави на виборах в ради різних рівнів.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті ГМ «ОПОРА» www.oporaua.org

Підготував Володимир Ключак, фото Євгена Бродзінського

Трускавецький вісник

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