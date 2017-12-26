Трускавець-2017: підсумки

Кожного вечора перед сном християнин проводить підсумки дня – дякує Богові за Його дари, жалкує за вчинені свідомо чи несвідомо гріхи, підводить баланс дня і має намір завтра бути кращим. А щорічний підсумок для людини є реальною потребою, щоб зрозуміти в чому були життєві помилки і як рухатися далі.

Місто – як єдиний організм та сукупність певної кількості людей – теж має робити певний підсумок зробленого і будувати плани на майбутнє. «Трускавецький вісник» робить підсумок року починаючи з часу заснування нашого Інтернет-видаення. Для прикладу, ознайомитися з підсумком 2009 року можна за посиланням https://truskavetskyjvisnyk.io.ua/s200489/truskaveckiy_visnik_97_123_vid_29_grudnya_2009_r, 2010 – http://protruskavets.org.ua/2010-scho-zapamyatalosya%e2%80%a6/, про змарнований 2012 рік можна прочитати за посиланням http://protruskavets.org.ua/truskavets-2012-zmarnovanyj-rik/, а про 2013 – http://protruskavets.org.ua/truskavets-u-2013-rotsi/. А от 2014 рік був настільки жахливим для міста-курорту, що навіть згадувати його не хотілося – відсутність відпочивальників, порожні санаторії, робота на пів ставки чи й того менше, повна відсутність контакту між громадою та тогочасною владою міста.

І ось вже минає 2017. Яким він був для курорту, що запам’яталося і що залишиться в історії міста «Нафтусі»? Нижче подаємо спробу аналізу в хронологічному порядку тих фактів, які формували обличчя 2017 року у Трускавці.

Січень. Сніжний та дуже морозний, з кількома фестивалями, які традиційно збирають учасників з усіх куточків України. «Яскрава країна у Трускавці» 9-13 січня. Різдвяно-новорічні свята пройшли у Трускавці без проблем. З 16 січня на 50% подорожчав проїзд – для прикладу, до Дрогобича відтепер трускавчани почали платити 9 гривень замість 6. Але це подорожчання ще не було остаточним у 2017 році. Також в січні відбулися презентація книги міського голови Трускавця 2002-2010 рр. Лева Грицака «Дерева моєї долі», вручення відзнак «Гордість Трускавця-2016», зустріч з Сашком Лірником, а делегація з нашого міста-курорту побувала на Форумі «Україна-Європа» в польському місті Жешув. Головною подією січня стало відкриття УРБАН-бібліотеки (19.01).

Лютий. ІІ Міський фестиваль церковних хорів «У різдвяній родині колядує Трускавець». Звіт міського голови за попередній рік діяльності. В УРБАН-бібліотеці почали проходити різноманітні зустрічі та презентації – перша з них мала місце 13 лютого з письменниками Василем Кузаном та Тетяною П`янковою, згодом пройшла зустріч з Галиною Пагутяк. Презентація потенціалу Трускавця в Ізраїлі. Пленер іконописців – вперше у Трускавці. Початок прийому документів на виготовлення закордонного паспорту та внутрішнього ID-паспорту власне у Трускавці, в приміщенні міграційної служби. Під час отриманні хабаря впіймано лікаря-нарколога міської лікарні. Міському голові Трускавця пробували «шити» корупційні діяння, справа слухалася в Трускавецькому суді. В ПрАТ «Трускавецькурорті» заявили про намір запровадити платний вхід на бювет.

Березень. Перший місяць весни був досить млявим в житті міста-курорту. Ряд спортивних заходів та мистецьких подій, але чогось вартого особливої уваги важко й назвати. Суд закрив адміністративне провадження щодо мера Трускавця у виссаних із пальця звинуваченнях по «корупції». Цікавинкою стало повідомлення, що Лев Грицак знову повертається у політику – приводом до цього послужило поновлення його членства в партії «Батьківщина».

Квітень. ІІ Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!». Великодні свята. Благодійний обід для членів асоціації інвалідів та самотніх людей в санаторії «Карпати». Вперше за всю історію Трускавця місто-курорт розпочало реалізацію проекту «Партиципаторний бюджет». В Трускавецькому інформаційно-курортному центрі відбулася зміна керівництва – замість Олександра Боднара ТІКЦ очолила Віра Сазонова. Візит нардепа Дениса Силантьєва до Трускавця. Конкурс краси «Міс Весна-2017».

Травень. Екс-керівницю трускавецького відділення «Укрінбанку» засудили до семи років в’язниці. В місті відкрито перший футбольний майданчик зі штучним покриттям (біля СЗШ №3). Фестиваль циркового мистецтва «Трускавецький фігляр», Фестиваль польської культури та Фестиваль сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2017». Кількаденна сміттєва криза в кінці травня, яка через кілька місяців завершилася заміною надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Червень. Центральною подією місяця стало святкування 190-літнього ювілею Трускавця, яке включало в себе багато подій. Зріс тариф на водопостачання та водовідведення – з 16 грн. 53 коп. до 20 грн. 72 коп. за 1 м. куб. Освячено храм преп. Агапіта Печерського (УПЦ КП). Трускавецький дитячий пленер образотворчого мистецтва імені Михайла Біласа. Початок конфлікту в СЗШ №3 через те, що батьки першокласників відмовилися за свій кошт робити ремонт класу.

Липень. У Трускавці на гарячому зловили псевдоволонтерів. Круглий стіл на тему воїнів АТО. Громада міста-курорту виступила на захист несправедливо засудженого АТОвця-трускавчанина Ігоря Яворського. Етап Кубка України зі стронгмену. В Польщі представлено метод реабілітації професора Козявкіна. Зміна керівника місцевої прокуратури – Юрій Малахівський замість Лонгіна Мігоцького. Зміна керівництва у ТзОВ «Трускавецький водоканал» – Віктор Марченко та Мирослав Мицько замість Володимира Возняка. Волонтер Корпусу Миру в Україні Андрій Ленець започаткував у Трускавці English Club. З 12,98 гривень за 1 людину в місяць до 12,06 грн./ос. зменшено тариф на вивезення сміття.

Серпень. Відзначення Дня незалежності України. 31 серпня в Апеляційному суді міста Києва виправдано Ігоря Яворського. А в цілому серпень можна назвати затишшям перед бурею, адже головні події 2017 року у Трускавці сталися власне восени.

Вересень. Зміна керівництва в МГО «Рада Старійшин»: замість Бориса Кривка громадську організацію очолив Лев Грицак. В місті спалено автомобіль працівника СБУ. Визначено 4 проекти для фінансування з Бюджету громадських ініціатив. Українсько-польський медичний симпозіум. День туризму. А останнім гучним акордом вересня став землетрус та обвал карсту неподалік автодороги Трускавець-Дрогобич. Подія привернула до себе увагу всеукраїнських ЗМІ і може претендувати на статус «події року», хоча обвал і не стався безпосередньо на території Трускавця.

Жовтень. Два останні місяці осені стали найгарячішими в житті курорту Трускавець. Розпочався жовтень з позитивних новин – благодійний обід для людей поважного віку, промоція Трускавця в Узбекистані, виставка творів трускавецької художниці Наталії Поліщук в Мадриді (Іспанія), День подяки, тиждень УПА в музеї історії міста, День Захисника України, фестиваль «Імперія мистецтв», ряд спортивних та мистецьких подій. Але всі ці заходи в сукупності не змогли перевершити в топ-обговоренні тему обвалу карсту і аналізів можливих наслідків цього для курорту та регіону. Перша половина жовтня для Трускавця однозначно пройшла під знаком провалля, яке фактично стало місцем паломництва та селфі-буму. Не викликало великого резонансу очікуване призначення нового очільника санаторію «Перлина Прикарпаття», оскільки два місяці перед тим тема була достатньо висвітлена та обговорена. А от виступ на «Раді Старійшин» заступника голови цієї громадської організації Олександра Грищенка став приводом для нової топ-теми – стану гідромінеральної бази курорту та збереження «Нафтусі». Оскільки виступ збігся в часі з нагадуванням ПрАТ «Трускавецькурорту» про запровадження платного входу на нижній бювет з 1 грудня і встановленням турнікетів, то ця тема стала визначальною і в наступному місяці.

Листопад. Цей місяць у Трускавці пройшов під знаком «Нафтусі» та боротьби за неї. Обговорення, статті, відкриті листи, звернення, а також сесія міської ради 9 листопада остаточно відсунули на другий план всі інші події, які відбувалися в місті-курорті. І хоча після сесії пристрасті перейшли в площину ЗМІ та звернень різних сторін у правоохоронні та інші органи, але ця тема була провідною впродовж всього листопада.

Грудень. Початок місяця ознаменувався сильним снігопадом та урочистим відкриттям пам`ятника Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці (меценат – Лев Грицак). В цей місяць погода не була милосердною для Трускавця – снігопади чергувалися з відлигою, а ожеледиця з сильними вітрами. Зрештою, кілька днів справжньої зими змінилися весняним теплом. Хоча тема перебирання громадою контролю над гідромінеральною базою курорту продовжувала залишатися однією з основних, та паралельно популярності почала набувати тема розробки та затвердження стратегії розвитку Трускавця. Як і в жовтні-листопаді, знову відзначився колишній головний архітектор Трускавця, член виконкому Олександр Грищенко, який розробив та опублікував свої думки щодо майбутньої стратегії розвитку Трускавця. На кінець місяця традиційно переважаючим був передсвятковий настрій. Два музеї міста відсвяткували свої ювілеї – 25-річчя Художнього музею Михайла Біласа та 35-річчя музеї історії міста-курорту. Однозначно темою місяця стало обговорення звістки про викриття вбивць двох продавців магазину в Бориславі – ними виявилися 16-літній та 19-літній трускавчани.

Якщо в цілому проаналізувати 2017 рік, то перша його половина пройшла під знаком підготовки до 190-ліття курорту та святкування цієї дати. Дві події, які стали топ-темами з початку жовтня і аж до кінця року – це утворення провалля на землях видобутку шахти №2 Стебницького «Полімінералу» та ситуація навколо платного входу в бювет. Обидві події показали те, що влада не завжди може (а тим більше не завжди хоче) адекватно вирішувати поточні надзвичайні ситуації. У випадку з проваллям свою слабкість показали центральні органи влади, які навіть після трьох місяців після утворення провалля не можуть визначитися що, як і кому робити. Щодо ситуації з платним бюветом і перебранням громадою контролю над видобутком, реалізацією та станом мінеральних вод Трускавця, особливо «Нафтусі», то влада міста показала свою нерішучість, якщо не сказати безхребетність. Ще 9 листопада сесія дала зелене світло діяльності комунальній ГГРЕС, але «розминка» з запуском цього комунального підприємства явно затягнулася.

В загальному ж 2017 рік для Трускавця був все-таки вдалим. Кількість відпочивальників у місті була рекордною після провальних 2014-2015 років, ремонтувалися вулиці, тротуари, а якщо й виникали якісь проблеми в житлово-комунальній сфері, то вони вирішувалися досить оперативно.

Попереду 2018 рік, і хочеться вірити, що для нашого міста-курорту він буде не гіршим від 2017. Нереалізованими залишаються питання ОТГ (Великий Трускавець), вирішення долі верхнього бювету, контролю громади над видобутком, реалізацією та станом «Нафтусі», завершення робіт над формуванням та прийняттям стратегії розвитку. Як справиться з цими викликами влада міста і трускавецька громада? І чи справиться? Поживемо – побачимо.

Володимир Ключак

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