Трускавець-2018: констатація

2018 рік для Трускавця загалом був успішним. Динаміка зростання надходжень до міського бюджету, реалізація багатьох проектів, стабільність в політичному та економічному плані в умовах українсько-московської війни – це тішить. Щоправда, кінець року дещо зіпсував загальну тенденцію спокою та блаженства – після запровадження в частині України воєнного стану різко скоротилася кількість закордонних туристів, зокрема з Польщі. Якщо ще в вересні-жовтні у Трускавці польська мова лунала нарівні з українською, то в грудні відпочивальників з-поза західного кордону можна було шукати з ліхтариком.

Але загальна картина завжди складається з дрібниць, світлих та темних деталей. Говорити про 2018 рік у Трускавці потрібно також, аналізуючи дрібні плюси та мінуси, котрі впродовж року накопичувалися і зрештою створили загальну картину. Спробуємо такий аналіз зробити помісячно.

Січень. Відгомоном минулорічного загострення теми збереження гідромінеральної бази курорту стали збори в Народному домі (21 січня). Збори громадян мали на меті не допустити продовження оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт». Їхнім логічним продовженням стала гаряча «антипратівська» сесія 25 січня. Проте з часом ситуація поволі вляглася і вже до середини року тема ПрАТу відійшла на задній план. Її витіснила тема будівництва нового торгового комплексу «Квітка Полонини» на місці старої дієтїдальні «Полонина». З партійного життя січня запам’ятався візит голови ЛОО партії «Батьківщина» Михайла Цимбалюка до Трускавця та участь його в міській партійній конференції, на котрій головою трускавецької «Батьківщини» переобрано Руслано Крамара. В цілому ж січень був досить спокійним місяцем, насиченим різноманітними фестивалями.

Лютий. Місяць розпочався з підвищення квартплати (1 лютого на засіданні виконкому). Тариф затвердили для ТКО «Комфорт-Сервіс», хоча було зрозуміло, що процес створення ОСББ є незворотнім, і вже самі мешканці визначатимуть власні тарифи для утримання будинку. З політичних баталій привернув увагу суд по справі «Казки про Лесеньку і Петеньку», який до кінця року перестав бути цікавим публіці. Вартують уваги такі лютневі події як ІІ Міжнародний пленер іконописців у «Карпатах», Фестиваль церковних хорів в церкві Покрови і «коляда з глінтвейном», благодійний вечір на Стрітення в «Карпатах», проведений з ініціативи голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака. А ще – вшанування Героїв Майдану, звіт міського голови Андрія Кульчинського за 2017 рік при переповненому залі кінотеатру «Злата», фестивалі та спортивні заходи. Особливо слід відмітити подання Трускавцем 29 проектів на конкурс місцевого розвитку, та старт процесу отримання коштів для масштабного проекту – фінансування перекриття даху НВК «СЗШ №2-гімназія».

Березень. Перший місяць весни немов пробудив із зимової сплячки місцевих політиків та темні сили. Поряд з багатьма позитивними заходами варто звернути увагу на два скандали, які сталися саме в березні: 1) жахлива організація ралі в центрі міста напередодні католицького Великодня з масштабними перешкодами для людей, потерпілими та руйнуваннями приватного майна трускавчан, 2) звинувачення одним із депутатів ТМР інших депутатів у тому, що вони взяли хабар 330 доларів, цитата: «Подейкують, що за голосування кожен депутат взяв по 330 доларів. Тобто штуку ділили на трьох. Це низько, чи гроші не пахнуть?». «Потріпали нерви» й показали хто є хто та хто з ким і такі дві події: 1) виконком 27 березня, коли так і не вдалося назбирати голосів для надання дозволу ПП «Квітка Полонини» на вивіз будівельного сміття через парк, 2) сесія 29 березня, коли міському голові вручили «ковдру корупціонера». В березні також відбулася заміна голів профільних депутатських комісій. З позитивного – у Трускавці пройшли святкування 25-літнього ювілею Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ з показом вистави «Дрогобицька Голгофа» (24 березня), вшанування воїнів-добровольців у Народному домі (14 березня), змагання з бальних танців та фестиваль зі спортивного орієнтування.

Квітень. Встановлення Великоднього кошика викликало хвилю дискусій щодо марнотратства. І кошик, і невдале ралі в центрі наприкінці березня показали, що гроші міста часто тринькаються на непотрібні речі. Голова Львівської ОДА Олег Синютка запевнив, що на Львівщині завершення створення об’єднаних територіальних громад завершать в 2018 році. Як виконана ця обіцянка – бачимо, Трускавець поки що так і не став центром ОТГ, як і сусідні Борислав та Дрогобич. Підписання Трускавцем угоди про партнерство з китайським містом Ліан, а в кінці місяця наше місто-курорт відвідала делегація з Китаю. Санаторій «Перлина Прикарпаття» очолив Сергій Саліженко. Проведено ремонт дороги Трускавець-Стебник та анонсовано початок будівництва нової дороги до Трускавця зі Львова (навпростець через модрицькі землі). Щоправда, до кінця 2018 року тему нової дороги на Трускавець в обхід провалля більше ніхто не піднімав і не згадував. З позитиву – Трускавець встановив рекорд, виготовивши найбільшу в світі вишивану сорочку (ідея та виконання – НВК «СЗШ №2-гімназія»).

Травень. Черговий фестиваль циркового мистецтва «Трускавецький фіґляр» визначив переможців. Засновано Клуб готельєрів та рестораторів Трускавця. Перша робоча зустріч щодо формування Стратегії Трускавецького субрегіону (затверджена в грудні). День Вишиванки та День Героїв. Міська влада починає політику свідомого нищення КП «Трускавецьтепло», перша ластівка – передача котелень на баланс відділів освіти, культури та міської лікарні. Призначення новим генеральним директором ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріана Драновського. А подією місяця зі знаком «мінус» безперечно можна назвати жахливе вбивство з корисливих мотивів у Трускавці (17 травня) та пошуки тіла загиблого. Вбивцю було виявлено та схоплено в кінці травня.

Червень. Перший місяць літа розпочався зі спекотної сесії (1 та 7 червня), на якій відвели душу і представники двох футбольних команд міста, і опозиціонери діючого мера, і сам міський голова, і підприємці та представники КП «Трускавецьтепло». В Трускавці пройшов Чемпіонат України зі стронгмену. Збільшується кількість іноземних відпочивальників – як кількісно, так і в пропорції до загального складу відпочивальників у місті-курорті. ІІІ Форум місцевого розвитку. Святкування Дня міста. Для гостей Трускавця запроваджено нову атракцію – стрибки з парашутами. Відкриття майданчика зі штучним покриттям біля СЗШ №1.

Липень. Місяць розпочався з масштабного фестивалю «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» з традиційним частуванням кулішем та концертними програмами. Заява міського голови Трускавця, що місто готуватиме документи для отримання статусу курорту державного значення. Призначено нового начальника поліції міста Максима Гука. Завершено спорудження статуї Христа-Спасителя на Гошівській горі.

Серпень. Святкування Дня Незалежності України. Виконком затвердив результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця (стрийська фірма ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник-1»). Визначено управителів багатоквартирних будинків. Серпень виявився найспокійнішим та «найлінивішим» на новини місяцем 2018 року у Трускавці.

Вересень. Станиля відмовилася давати землю під новий трускавецький цвинтар (громадські слухання в Станилі). Чергові збори Ініціативної групи порятунку Трускавця. Конфлікт навколо СЗШ №3 на виконкомі. День Батька. Балет «Спартак». Олімпійський урок.

Жовтень. Блог-фест «TRUTHкавець». «Трускавецький ЛітФест». Фестиваль «Імперія мистецтв». Відзначення Дня Захисника України. Трускавець взяв участь у саміті міст Шовкового шляху. Трускавчанин Богдан Собко очолив обласне управління стратегічних розслідувань поліції. Створено КП «Трускавецьвода», яке має освоїти грантові кошти на фільтрування води з питного озера. КП «Трускавецьтепло» витіснили з маршруту №3. Підняття тарифу на ритуальні послуги. На питному озері Трускавця появилися лебеді.

Листопад. Кінофестиваль «Корона Карпат» та конкурс вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва. Візит до Трускавця Посла Азербайджану в Україні Азера Худієва та початок співпраці між школами Трускавця та Азербайджану. Чемпіонат Європи з хортингу. «УкрВестАртФест». Голосування за проекти Бюджету громадських ініціатив, в результаті якого перемогли два «церковні» проекти. Висадка фруктових дерев в честь Героїв АТО. Надуманий скандал навколо ділянки на Бандери, 31. Заборона російського культурного продукту. Наїзд на Трускавець «95 кварталу» (читай Буковелю і Коломийського). Введення в частині України воєнного стану і масова відмова іноземців від броні у Трускавці на грудень. Іншим ударом по курорту стала відміна авіарейсу «Баку-Львів».

Грудень. Подорожчання води та вивозу сміття, а також проїзду по місті. Затвердження Стратегії розвитку. Затвердження бюджету-2019. Початок будівництва навпроти бювету (ПП «Квітка Полонини») та спроби протестів. Відкриття Інклюзивно-ресурсного центру на базі БУТ та Різдвяно-Новорічної іграшки. Входження в період Різдвяно-Новорічних свят.

Звичайно, багато важливих подій та фактів залишилися поза увагою цього аналізу: промоційна робота, котру здійснювали влада міста та санаторно-курортні заклади; чимало спортивних та культурних заходів; соціальні проекти та речі, котрі так чи інакше впливають на економічне життя міста, добробут мешканців, тенденції розвитку курорту; нагороди та визнання, візити та круглі столи, дискусії та окремі скандали.

На порозі стоїть Новий 2019 Рік. Ще кількадесят годин – і 2018 стане історією. З перспективи часу можна буде говорити, чи добрим був цей рік для Трускавця. Натомість з перспективи реалій сьогодення виглядає на те, що він був явно не найгіршим – принаймні кращим, ніж 2014 і всі, які йшли після нього. Введення воєнного стану і загрози для курорту, які оголила ця інформація, показують, що розслаблятися не можна. Трускавець має завжди бути в тонусі. І тоді статус локомотиву розвитку регіону збережеться і закріпиться. Бо так на даний час є – незважаючи на офіційно найнижчі зарплати, незважаючи на постійні операції «Шатун» від різних груп впливу, незважаючи на нарікання на важкість життя чи виживання, Трускавець залишається в набагато кращій позиції, ніж сусідні міста Дрогобич, Борислав чи Стебник. Трускавець дає роботу жителям сусідніх міст та сіл, Трускавець залучає свіжі недержавні кошти (їх привозять відпочивальники з України та закордону), Трускавець розвивається і впевнено рухається вперед. Хоча, ясна річ, дещо можна було б робити краще, якісніше, прозоріше та по-іншому.

Редакція «Трускавецького вісника» вітає всіх наших читачів, всіх трускавчан та гостей міста-курорту з наступаючим Новим 2019 Роком і бажає, щоб він був кращим і успішнішим. Здоров`я вам, процвітання і любові, а нашій Україні перемоги і Божої опіки! Слава Героям і смерть ворогам!

З Новим 2019 Роком!

Володимир Ключак, фото з відкритих джерел



Також читайте