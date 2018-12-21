Трускавець-2022 – європейська столиця велосипедного туризму

By  | 26.12.2018 | Filed under: Публікації

Напередодні Дня Святого Миколая з паризької штаб-квартири Європейської спілки з велосипедного туризму до Трускавця надійшла приємна звістка. В липні 2022 року Трускавець стане Європейською столицею велосипедного туризму і прийматиме учасників XVIII Європейського тижня поціновувачів цього двоколісного транспорту.

UECT (l’Union Européenne de Cyclotourisme, Європейська Спілка з велосипедного туризму, сайт http://www.uect.org/fr/)  була створена в 2002 році в Парижі п’ятьма європейськими країнами. В 2012 році до неї долучилася і Україна. Метою спілки стали прагнення громадян бюджетно подорожувати по Європі і кожного року проводити зльоти велосипедистів в різних країнах старого континенту.

І ось в 2022 р. надійде черга і до України. Автору цих рядків прийшла на думку ідея – а чому б не провести цю подію в курортному Трускавці? Ця пропозиція надійшла до голови Української Федерації зі спортивного туризму Тараса Пахолюка, і після тривалого обговорення вона знайшла підтримку.

Звичайно, доведеться докласти чимало зусиль, щоб відремонтувати дороги не тільки в Трускавці, але і в районі, прокласти велосипедні доріжки. Це буде гарною промоцією нашого краю в Європі і стимулом навести порядок в дорожньому будівництві. Маємо для цього ще три роки.

Транспортні маршрути складатимуться таким чином, що охоплюватимуть Дрогобицький, Сколівський і Стрийський райони. Жителі цих районів матимуть можливість заприятелювати з учасниками зльоту, беручи участь в культурних заходах на трасі, пропонуючи свою сувенірну і гастрономічну продукцію. В нас буде нагода показати європейцям нашу українську гостинність, чудові краєвиди і нашу ментальність.

Своїми справами наближаймо Україну до Європейської спільноти!

Микола Іваник, історико-краєзнавчий клуб «Сива давнина»

На фото: трускавецькі велосипедисти Микола Іваник та Олег Осійчук; Європейський зліт велосипедистів в м. Івердон (Швейцарія) в липні 2013 р.

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