Трускавець: «атака легкої бригади»

Під час Кримської війни (1853-1856 р.р.) лорд Альфред Теннісон описав атаку англійських кіннотників на позиції артилерійської батареї росіян під Балаклавою. Всі вони загинули, і з того часу цей вираз застосовується для означення відчайдушно безнадійної справи. Таку справу автор цих рядків мав із директором Трускавецької СЗШ №1 добродієм Володимиром Щигелем. Отже про все, за порядком.

Про нашу зустріч ми домовилися заздалегідь. Я пояснив добродію директору, що Асоціація «Нові Горизонти» (АНГ) спільно з Центром працевлаштування молоді (ЛОДА) пропонують провести семінар-тренінг для старшокласників «Молодь торує шлях у краще майбутнє». Тренінг надасть інструментарій створення презентацій (класу, школи, Трускавця), посилить лідерський капітал учнів-старшокласників. Декілька активних учасників тренінгу матимуть змогу взяти участь у всесвітньому форумі молоді, що відбудеться у вересні у Львові. Також буде можливість отримання малого гранту для презентації школи чи/та міста Трускавець. Директор все це вислухав і попросив написати відповідного листа, який і було підготовлено до зустрічі.

Вона відбулася у п’ятницю, 20 квітня, напередодні запланованого семінару. Я представився добродію директору. Добродій Щигель попросив нагадати йому про предмет зустрічі, бо «був дуже зайнятий, коли розмовляв зі мною по телефону». Я все знову розтлумачив очільнику школи. Підкреслив, що подібні тренінги ми проводили у школах регіону, зокрема, минулоріч, у гімназії ім. Б, Лепкого (туди можна зателефонувати, щоб почути схвальні відгуки). Тренінг проводять високофахові тренери, зокрема, добре відома трускавчанам пані Леся Довганик – ініціатор та організатор економічних форумів у Трускавці, літніх дитячих таборів тощо .Описав я і перспективи, які матимуть не лише учасники заходу, але власне, школа та місто-курорт, позаяк ідеї та напрацювання молодих лідерів матимуть перспективи імплементації.

Та коли я звернув увагу на реакцію шкільного очільника, то не побачив на його обличчі жодної зацікавленості. Ба більше, добродій заявив, що йому потрібен лист або від ЛОДА або від обласного управління освіти. Мовляв, це ще треба було б погоджувати і з міським відділом освіти… Я сказав, що офіційного листа АНГ достатньо – це тривала, перевірена часом практика. На що добродій Щигель заявив, що «не може допустити посторонніх осіб до дітей. Бо школа – це державний заклад». І взагалі, «серед дітей-старшокласників є батьки-журналісти і вони завжди пишуть, щоб подібні заходи у школі не проводилися». На що я сказав добродію, що можна запитати про це у журналістів, бо якраз минулоріч АНГ провела два семінари якраз для трускавецьких медійників – понад 30 учасників. Мене здивувало, що до нашої розмови, як це ми завжди практикували, директор не запросив завуча чи методиста. Потім добродій директор спробував перекинути все на УРБАН-бібліотеку, мовляв, чому не там? Довелося пояснювати, що АНГ плідно та відповідально співпрацює з цією креативною структурою (завідувач пані Віра Савка): ми проводили там засідання «Живої бібліотеки» (до речі, вперше у регіоні), дискусійного клубу. А в школі старшокласникам буде більш комфортно, тим більше, що ми домовилися про повноцінне харчування школярів за місцем проведення заходу – у їх рідній школі.

І тут наступив момент «Атаки легкої бригади»: я побачив що добродій директор СЗШ №1 Трускавця Володимир Щигель заперечує будь-яку можливість проведення запропонованого семінару-тренінгу: він вже нічого не говорив про якісь офіційні листи, а чи критику з боку батьків, – у очах людини, що сиділа навпроти мене не було жодного проблиску думки. Йому просто не хотілося зайвих для нього турбот. Хоча всі організаційні питання вирішували організатори заходу. «Нічим не можу вам допомогти» – заявив наостанок добродій директор. Що я мав сказати цьому чиновнику від освіти? Що він позбавляє своїх учнів нових знань та досвіду і т.д., і т.п.? Добре бачив – мені трапився чоловік, випадковий у освітянській сфері, хоча не випадково, як на мене, посів крісло директора, бо його очевидне «нє пущать», мабуть, влаштовувало таких самих байдужих чи невігласів чинуш у освіті. Не подіяли на цього ще молодого, добре вгодованого чолов’ягу мої слова про те, що я сам проводжу цілий день у аудиторії, де юні школярі мають змогу проявити свої найкращі якості та здібності, що я бачу їх очі на початку заняття та під кінець. І вони разюче відрізняються, наповнюючись молодим завзяттям та бажанням змін на краще. Бажанням торувати шлях у краще майбутнє. Цей шлях їм перекрив/приховав своєю власною волею директор школи №1 добродій Володимир Щигель. Що на це скажуть батьки дітей старшокласників, які зі слів директора «забороняють проводити заходи в школі» і з якими він не погодився порадитися? Запитання не риторичне.

Олександр Магльона, член НСЖУ, президент АНГ

Примітка. Це фото добродія директора Щигеля взято з його партійних агіток.

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