Трускавець бере участь у саміті міст Шовкового шляху

By  | 17.10.2018 | Filed under: Новини

Ще минулого тижня міський голова Трускавця Андрій Кульчинський перебував у Німеччині з метою пошуку коштів для модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті-курорті, а вже цього тижня його шлях проліг до далекого Китаю. У Піднебесній імперії мер Трускавця бере участь у ІІІ саміті міст Шовкового шляху, котрий цьогоріч відбувається в китайському місті Чжанцзяцзе. Нагадаємо, що Трускавець приєднався до Асоціації міст Шовкового шляху у 2017 році.

На саміті в рамках туристичного форуму було проведено презентацію курорту Трускавець, спеціально для цієї події було підготовлено промовідео про наш курорт китайською мовою. Також Андрій Кульчинський провів ряд зустрічей з представниками бізнесу Китаю. Це вже четверта поїздка Андрія Кульчинського до Китаю за час його першої каденції (2015-2020).

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