Трускавец – безопасный город

Сегодня, 26 ноября, состоялась встреча председателя Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмара Мамедова с начальником Трускавецкого городского отделения полиции Максимом Гуком. В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в городе-курорте. Максим Гук рассказал, что в Трускавце установлены камеры видеонаблюдения, а в 2019 году их станет еще больше. Видеонаблюдение позволяет полиции быстро реагировать и отслеживать любые правонарушения.

В свою очередь Эльмар Мамедов отметил, что Трускавец действительно является безопасным городом, и доказательством этому является тот факт, что на курорте отдыхают граждане разных стран, и не случается никаких правонарушений с их участием. В санаториях города, в частности в ГКК «Карпаты», существует строгий пропускной режим, который обеспечивает безопасность гостей.

- Камеры видеонаблюдения – это очень эффективный способ не только для борьбы с преступностью, но и для ее профилактики. Делаются все работы для того, чтобы туристы чувствовали себя в Трускавце безопасно, – подчеркнул председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов.

Також читайте