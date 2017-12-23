Трускавець: де поїсти і де зупинитися

Трохи інформації для гостей міста та туристів (групи, сім`ї та індивідуальні гості) про кафе, ресторани, готелі та хостели. Журналісти, гіди, фахівці туристичного бізнесу відібрали якісні заклади у кожній з можливо цікавих сфер для туристів.

Кожного, хто прибуває в Трускавець, спочатку цікавлять відомості де поїсти і де зупинитися. Фахівців з туризму цікавить де погодувати туристичну групу, чи куди піти на філіжанку кави.

Що обирають туристи? В 2017 році, на думку гостей міста, найбільш популярними закладами були нижченаведені об’єкти.

В сфері харчування:

- бістро «Солохина кухня» (м. Трускавець, вул. Стебницька, 1) в номінації «Ціна-якість» (тут легко можна нагодувати групу з 30 чол.),

- кафе-ресторан «Бойківська світлиця» (м. Трускавець, вул. Мазепи, 23а, тел. 097-63-24-923), (тут легко можна нагодувати групу з 50 чол.),

- кафе «Згадка» (м. Трускавець, вул. Шевченка, 1а, тел. 068-277-13-31, 067-676-84-64), (тут легко можна нагодувати групу з 50 чол.),

- піцерія «Дольче Віта» – італійська кухня, доставка їжі, піци та морозива (м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 11, тел. 03247-5-01-99, 067-343-03-05).

Поселити та прохарчувати групу:

- готель «Трускавець 365» (м. Трускавець, вул. Дрогобицька, тел. 067-314-63-80),

- готель-піцерія «Дворик Лева» (м. Трускавець, вул. Різняка-Макомацького, 2, 067-320-53-58),

- вілла «Лісова пісня» + кав`ярня «Залізний кінь» (м. Трускавець, вул. Шевченка, 38, тел. 03247-5-15-84, 063-992-88-97, 063-62-09-535),

- вілла «Моцарт» + ресторан-тераса «Шухляда» (м. Трускавець, вул. С. Бандери, 13, тел. 03247-7-13-08, 068-754-83-83).

Є також заклади, де туристи можуть тільки зупинитися на ніч, але харчування там не передбачено. Зокрема, в цьому році у Трускавці відкрився такий хостел на вул. С. Бандери (тел. 097-593-90-34).

Випити смачної кави туристи найчастіше заходили в такі кав`ярні:

- кав`ярня «Старе місто» (м. Трускавець, вул. Стебницька, 1, тел. 098-396-76-48),

- кав`ярня «Шоколад» (м. Трускавець, вул. Суховоля, 9, тел. 093-216-14-70).

Це далеко не повний перелік тих кафе, готелів та вілл, де можуть зупинитися чи поїсти туристичні групи та індивідуальні мандрівники, які приїхали до Трускавця на короткий термін (1-5 днів). Більше інформації про ці та інші заклади Трускавця можна знайти на їх офіційних сторінках та на інших сайтах в мережі Інтернет.

Запрошуємо на зимовий відпочинок до Трускавця! Надіємось, що ця інформація буде для вас корисною.

Віктор Пиців

Також читайте