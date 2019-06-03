Трускавець, День міста-2019 (афіша)

By  | 12.06.2019 | Filed under: Публікації

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  • №94382 Озера, джерела, земля
    03.06.2019 | 20:39

    Земельна ділянка приватна власність 5га з озерами та джерелами 500 м від траси на Трускавець. На об‘єкті присутні альтанки, мангали для відпочинку з дітьми та рибальства. Озера зариблені (карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь) . Унікальне місцерозташування цього обє‘кту дозволяє використовувати його в різних цілях (відпочинковий комплекс з форельниками, готельно-ресторанний бізнес, аквапарк, розведення риби, тощо) [...]

  • Для любителів риболовлі
    30.05.2019 | 13:17

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