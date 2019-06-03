Трускавець, День міста-2019 (афіша)

Земельна ділянка приватна власність 5га з озерами та джерелами 500 м від траси на Трускавець. На об‘єкті присутні альтанки, мангали для відпочинку з дітьми та рибальства. Озера зариблені (карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь) . Унікальне місцерозташування цього обє‘кту дозволяє використовувати його в різних цілях (відпочинковий комплекс з форельниками, готельно-ресторанний бізнес, аквапарк, розведення риби, тощо) [...]