Трускавець, День міста-2019 (афіша)

Земельна ділянка приватна власність 5га з озерами та джерелами 500 м від траси на Трускавець. На об‘єкті присутні альтанки, мангали для відпочинку з дітьми та рибальства. Озера зариблені (карп, карась, товстолоб, амур, щука, окунь) . Унікальне місцерозташування цього обє‘кту дозволяє використовувати його в різних цілях (відпочинковий комплекс з форельниками, готельно-ресторанний бізнес, аквапарк, розведення риби, тощо) [...]
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