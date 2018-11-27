Трускавец – город здоровья и отдыха!

По приглашению руководства гостинично-курортного комплекса “Карпаты” я нахожусь в Западной Украине, перелет предоставила авиакомпания МАУ.

Южнее города Львов в 100 км находится город Трускавец – город природной красоты. Городок славится на весь мир как бальнеологический курорт благодаря целебным свойствам минеральных вод, которые здесь расположены. Датой основания города курорта считается 1827 год. В этом году польский шляхтич Юзеф Мицевский добивается от австрийских властей официального разрешения на открытие небольшой водолечебницы. 1836 году фармацевт-химик Теодор Торосевич произвел большое исследование минеральных источников, важное место среди которых источник с именем “Нафтуся”. Польза воды для организма человека оказалась огромной, и с 1836 года началось строительство города-курорта Трускавец.

Я проживаю в санатории “Карпаты». Гостинично-курортный комплекс «Карпаты» расположен в юго-восточной части города рядом с водохранилищем и лесным массивом. До центрального парка и бювета минеральных вод №1 — 10 минут ходьбы, но в комплексе есть также свой бювет минеральных вод.

«Карпаты» — это прекрасное место для лечения и отдыха. Здесь гости получают настоящий покой, а также качественный сервис, который обеспечивает добродушный персонал комплекса. Гостинично-курортный комплекс «Карпаты» может предложить не только лечение на бальнеологическом курорте, но и полный сервис услуг европейского уровня.

На территории ландшафтного парка «Предгорья» расположены две открытые детские площадки с разнообразными горками и качелями, оборудованными безопасной мягкой поверхностью. Также есть мини зоопарк.

В комплексе имеется Wi-Fi, банкомат, бильярд, бювет минеральных вод, детская комната, зал настольного тенниса, конно-спортивная база, конференц-зал, парикмахерская, пункт обмена валют, салон красоты, тренажерный зал, бассейн, сауна, транспортные услуги, ландшафтный парк, автостоянка, авиационные полеты, мини-зоопарк, бювет с минеральными водами «Нафтуся», «София», «Мария», «Бронислава».

Лечебно-профилактическое отделение имеет 75 процедурных кабинетов. Вместимость пансионата 435 человек. Стоимость в сутки с питанием, проживанием и процедурами 80 долларов на двоих.

Деонисий Мить, Казахстан, фото автора



Також читайте