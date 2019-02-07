Трускавець готується до Першого Східноєвропейського Форуму гостинності та курортології

На кінець лютого у Трускавці заплановане проведення Східноєвропейського Форуму гостинності та курортології «Кришталевий лотос». З цієї нагоди у вівторок, 12 лютого, в готелі «Трускавець 365» відбудеться прес-конференція, на якій журналістам про подію розкажуть детальніше.

Мета Форуму: вперше зібрати в одній локації людей, які провадять діяльність у сфері гостинності, курортології, оздоровленні та реабілітації в межах Карпатського регіону Східної Європи, від яких залежить подальше зростання зазначеної галузі, а також розвиток Карпатського регіону в цілому.

Головна ціль заходу: налагодження комунікації та висвітлення різноманітних питань і проблем, пов’язаних з діяльністю у сфері гостинності та курортології, визначення шляхів і способів їх вирішення.

Місія: популяризувати туристично-рекреаційний Карпатський регіон Європи, його курорти та відпочинкові центри.

Гості та запрошені: представники влади, дипломатичного та депутатського корпусів, окремі міністри урядів країн, представники самоврядування міст-курортів, керівники та власники готельно-ресторанного бізнесу, представники реабілітаційних та оздоровчих закладів України, Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини.

Формат заходу: впродовж двох днів гості та запрошені матимуть змогу взяти участь у пленарних засіданнях, які відбуватимуться у формі панельних і презентаційних дискусій Кожен учасник матиме змогу неформально поспілкуватись з гостями, представниками влади, дипломатичного і депутатського корпусів під час кавових перерв та вечірніх фуршетів. Завершиться Форум урочистостями, в ході яких буде вручено відзнаку «Кришталевий лотос» у декількох номінаціях гостям та колективам закладів, організацій та установ, які якісно і неординарно презентують Карпатський регіон Європи.

Організатор форуму: Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» (голова правління Іван Цегенько).

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