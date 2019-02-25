Трускавець і далі пасе задніх по зарплаті

By  | 01.03.2019 | Filed under: Новини

За рівнем середньої заробітної плати Трускавець залишається аутсайдером. Так, якщо середня зарплата серед міст Львівщини становить 7 753 гривні, то у Трускавці вона становить 6 096,1 грн. Цей показник став однією з причин того, що наше місто-курорт ввійшло в трійку аутсайдерів міст Львівщини згідно оприлюдненого Львівською ОДА 28 лютого рейтингу міст та районів Львівської області. Гірші показники хіба що в Самбора та Борислава.

Окрім рівня зарплати невтішна ситуація і з народжуваністю – у Трускавці в минулому році народжувалося щомісячно лише по 7 дітей на 1 000 населення.

Серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів, на основі яких сформовано рейтинг, є фінансові показники (наповненість бюджету, інвестиції, закупівлі в системі Prozorro),  ситуація на ринку праці, охоплення населення освітніми та медичними послугами. Детальніше ознайомитися з даними рейтингу можна за посиланням https://loda.gov.ua/news?id=43326

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Танцювальні майстер-класи у Трускавці
    25.02.2019 | 11:24

    Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” та готельно-курортний “Карпати” запрошують на танцювальні майстер-класи, які відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці о 20.15 в диско-барі ГКК “Карпати” (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2). У програмі вивчення сальси, бачати, румби, вальсу, польки, джайву, танго та інших танців. Запрошуються всі бажаючі без вікових обмежень немає, партнер не обов’язковий. Також читайтеФутбольна школа проводить [...]

  • Шевченківські дні у Трускавці
    22.02.2019 | 11:48

    Також читайтеГурт «Кулі» дасть концерт в Дрогобицькому районному Народному домі (0)У Бориславі вшанували Мирослава Скорика (0)У Трускавці пройде зустріч з відомим лемківським поетом та громадським діячем Петром Мурянкою (0)Продовжувачі батярських традицій (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви