Трускавець і далі пасе задніх по зарплаті

За рівнем середньої заробітної плати Трускавець залишається аутсайдером. Так, якщо середня зарплата серед міст Львівщини становить 7 753 гривні, то у Трускавці вона становить 6 096,1 грн. Цей показник став однією з причин того, що наше місто-курорт ввійшло в трійку аутсайдерів міст Львівщини згідно оприлюдненого Львівською ОДА 28 лютого рейтингу міст та районів Львівської області. Гірші показники хіба що в Самбора та Борислава.

Окрім рівня зарплати невтішна ситуація і з народжуваністю – у Трускавці в минулому році народжувалося щомісячно лише по 7 дітей на 1 000 населення.

Серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів, на основі яких сформовано рейтинг, є фінансові показники (наповненість бюджету, інвестиції, закупівлі в системі Prozorro), ситуація на ринку праці, охоплення населення освітніми та медичними послугами. Детальніше ознайомитися з даними рейтингу можна за посиланням https://loda.gov.ua/news?id=43326

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