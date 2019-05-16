Трускавець: короткий каталог на початку високого сезону

Теплий квітень, мокрий май – буде файний урожай! Якщо це народне прислів`я справдиться, то урожай матимемо пречудовий, бо травень цього року дощовий. Зате літо обіцяє бути теплим та погідним.

Аніж їхати в заморські країни, залишати там гроші і привозити звідтам екзотичні хвороби, краще обрати для відпочинку рідну Україну. А зокрема курорт Трускавець, який притягує відпочивальників з усіх-усюд вже дві сотні літ.

Нижче пропонуємо невеличкий огляд чим можна зайнятися у Трускавці на період відпочинку. Нагадуємо, що найефективніше лікування в санаторіях міста з прийомом цілющої «Нафтусі» може бути за умови тритижневого курсу. 10-14 днів дають ефект, проте все-таки краще планувати тривалішу поїздку.

Звісно, у Трускавці раді й туристам – гостям, які приїжджають подивитися це мальовниче містечко всього на кілька днів.

1. Огляд міста

Щоб оглянути всі цікаві місця Трускавця, пам’ятники, пам’ятки архітектури, сакральні споруди, ландшафтні парки, потрібно кілька днів. Тож варто розділити собі приємність оглядів або за тематичним, або ж за територіальним принципом. Перший означає, що одного дня ви роздивлятиметесь, наприклад, місця, пов’язані з виникненням курорту та лікувальними джерелами, а другого створюватимете свою фотоколекцію дерев`яних вілл Трускавця. Територіальний принцип передбачає, що одного дня оглядаєте центр курорту, другого курортний парк, третього піднімаєтесь на Гошівську гору чи гуляєте зеленою смугою навколо міста, і так далі.

Для тих, хто планує вперше приїхати до Трускавця, пропонуємо своєрідний «каталог» цікавих місць та об’єктів, які варто відвідати.

I. Об’єкти та місця, пов’язані з цілющими водами та розвитком курорту:

1) центральний (нижній) бювет мінеральних вод – місце, де по сьогодні здійснюється прийом «Нафтусі», «Софії», «Марії», «Броніслави» та інших лікувальних вод курорту,

2) музична альтанка, в якій вечорами чи навіть в обідній час відпочивальників розважають музиканти,

3) надкаптажна споруда джерела «Едвард» як один із символів Трускавця,

4) надкаптажна споруда джерела «Фердинанд»,

5) надкаптажна споруда джерела «Броніслава».

6) джерело «Юзя» з однойменною скульптурною композицією,

7) скульптурна композиція джерел «Нафтуся», «Софія» та «Марія» при головному вході в ГКК «Карпати»,

8) верхній бювет мінеральних вод (тимчасово недіючий),

9) пішохідний теренкур в парку (наприклад, від джерела «Юзя» до ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття», або ж від джерела «Едвард» до військового санаторію).

II. Пам’ятники та пам’ятні таблиці:

1) пам’ятник Тарасу Шевченку-1,

2) пам’ятник Тарасу Шевченку-2,

3) пам’ятник Івану Франку,

4) пам’ятник Адаму Міцкевичу,

5) пам’ятник митрополиту Андрею Шептицькому,

6) скульптурна композиція «Ісус та Самарянка»,

7) пам’ятна скульптурна композиція до 2000-ліття Різдва Христового,

8) стела Героям Небесної Сотні,

9) статуя Христа-Спасителя на Гошівській горі,

10) пам’ятна таблиця в честь Василя Біласа та Дмитра Данилишина,

11) пам’ятник Степану Бандері,

12) пам’ятник Патріарху Йосифу Сліпому,

13) скульптурна композиція «Мислитель» в курортному парку,

14) скульптурна композиція «Сім`я» в курортному парку,

15) фігура Пресвятої Діви Марії в курортному парку,

16) пам’ятник Папі Івану Павлу ІІ,

17) пам’ятна таблиця керівнику курорту в 1920-1930-х рр. Раймунду Ярошу на музеї Михайла Біласа,

18) пам’ятник Героям УПА,

19) скульптурна композиція «Біжучий Перун» біля ГКК «Карпати»,

20) «Чугайстер та Мавка» біля ГКК «Карпати»,

21) сонячний годинник та скульптура «Див» біля ГКК «Карпати»,

22) «Трембітарі» біля ГКК «Карпати»,

23) скульптурна композиція «Вертеп» біля ГКК «Карпати»,

24) скульптурна композиція біля нижнього бювету,

25) меморіальна таблиця отцеві Олексі Пристаю,

26) меморіальна таблиця отцеві Іванові Валюху,

27) композиція «Гусляр» в курортному парку,

28) композиція «Крила» на вул. Стуса,

29) бронзовий пам’ятник біля кафе «Тринадцять стільців»,

30) мурал «Коли ще звірі говорили» біля будинків 62-64 на вул. Стуса (зі сторони вул. Івасюка).

ІІІ. Ландшафтний дизайн:

1) курортний парк Трускавця,

2) ландшафтний парк «Підгір`я» біля ГКК «Карпати» включно зі Стежкою Івана Франка «Зів`яле листя» та міні-зоопарком,

3) ландшафтна територія зі скульптурами на основі казки «Аліса в Країні Чудес» біля готелю «Міротель»,

4) територія церкви Покрови Пресвятої Богородиці,

5) територія біля костелу з екзотичними рослинами,

6) питне озеро на вул. Городище з прогулянковою стежкою на дамбі,

7) огляд міста з Гошівської гори (район статуї Христа-Спасителя),

8) «грибки» біля нижнього бювету,

9) фотозона в районі музею Михайла Біласа, Палацу культури ім. Шевченка та композиції «Я люблю Трускавець»,

10) пішохідна вулиця Шевченка.

IV. Пам’ятки архітектури:

1) музей історії міста (колишня вілла «Саріуш»),

2) вілли «Софія» та «Під Матір`ю Божою» (теперішні «Парк» та «Моцарт»),

3) художній музей Михайла Біласа (колишня вілла «Ґопляна»),

4) вілла «Клюберг»,

5) вілла «Ягуся» (тепер готель «Набі»),

6) комплекс «Світязянка»,

7) вілла Старий Відень» та плакучий бук неподалік,

8) вілла «Олімпія» неподалік універмагу,

9) вілла «Лісова пісня»,

10) вілла «Сонячна»,

11) вілла «Рекорд»,

12) вілла «Анастасія».

V. Тематичні кафе та ресторани:

1) арт-ресторан «Я і Ти»,

2) ресторан «Е-мое»,

3) етно-кафе «Гражда»,

4) ресторан «Оскар»,

5) ресторан та піцерія «Дворик Лева»,

6) ресторан «La Grilla»,

7) ресторан та лаундж-бар «SOHO Terra»,

8) піцерія «Dolce Vita»,

9) ресторан «Бойківська світлиця»,

10) кафе «Шинок»,

11) ресторан «Султан»,

12) ресторан «Трембіта»,

13) ресторан «Клюберг»,

14) Львівська майстерня шоколаду,

15) «Братрура»,

16) ресторан «Козацький хутір»,

17) кафе «Марципан»,

18) ресторан «Сосновий бір»,

19) кафе «Тринадцять стільців»,

20) кафе «Рів`єра»,

21) ресторан «Шухляда»,

22) ресторан «Корчма козацька»,

23) ресторан «Білий дворик»,

24) кафе «Залізний кінь»,

25) кафе «Марта».

Цей перелік далеко не повний, його можна продовжувати, адже у Трускавці є набагато більше інших цікавих кафе та ресторанів, в яких можна замовити чимало смачних страв, у тому числі і традиційної галицької кухні.

У Трускавці рекомендуємо обов’язково замовити такі страви як український борщ, вареники, деруни, грибна юшка з правдивих білих грибів, банош, бограч, форель, піца, шоколадний фондан, яблучний штрудель, карпатський чай. Є можливість комплексних обідів для тих, хто полюбляє економити.

VI. Сакральні об’єкти:

1) церква св. Миколая з старою дзвіницею та тематичними мозаїками (УГКЦ),

2) церква Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ),

3) костел Успення Пресвятої Діви Марії (РКЦ в Україні),

4) православна церква св. прор. Іллі (УПЦ),

5) греко-католицька церква св. прор. Іллі (УГКЦ),

6) православна церква ПЦУ в районі автовокзалу,

7) капличка св. Пантелеймона,

8) капличка на вул. Помірецькій.

VII. Тематичні «родзинки»:

1) вистава в дельфінарії «Оскар»,

2) форельник в урочищі Помярки,

3) кіномистецтво – перегляд фільму в кінотеатрі «Злата»,

4) відвідини Художнього музею Михайла Біласа та огляд унікальної експозиції гобеленів,

5) екскурсія музеєм історії міста включно з відвідинами «Повстанської криївки»,

6) вечір органної музики,

7) процедури в СПА-комплексі обраного санаторію,

8) в зимовий період – гірськолижний комплекс «Буковиця»,

9) арт-майстерня «Інший світ»,

10) періодичні майстер-класи в музеях міста,

11) сувенірний ринок,

12) кінна прогулянка Трускавцем (каретою).

Місто пропонує відвідати СПА-комплекси та косметичні салони, працюють нічні розважальні заклади, кінотеатр «Злата», диско-бари в готелях. В дельфінарії «Оскар» функціонує тераріум екзотичних тварин «ЕкзоТерра», а в ландшафтному парку «Підгір`я» біля ГКК «Карпати» – міні-зоопарк.

Доповнити загальне враження від Трускавця допоможе піша мандрівка навколо курорту по об`їзній вулиці Городище – від реабілітаційної клініки Козявкіна до дельфінарію «Оскар» та повороту на вул. Бориславську. Цікавою буде і мандрівка вулицею Суховоля – від верхнього бювету до вул. Героїв УПА.

Любителі велоспорту можуть скористатися пунктом велопрокату, а сім`ї з дітьми відвідати ряд атракціонів та батутів в центрі міста. Також діють пункти прокату гіроскутерів та дитячих електрокарів.

І не забудьте посидіти на лавочці закоханих та пройтися містком закоханих (поруч). Можна також сфотографуватися на фоні гелікоптера біля СПА-центру «П`ятий океан» та арт-ресторану «Я і Ти».

Шопінг – це ще одна, окрема тема для відпочинку в Трускавці, ну як без нього? В місті функціонує кілька ринків, є ряд супермаркетів відомих марок.

2. Фестивалі, конкурси, змагання, концерти, виставки та інші події

Літо 2019 року в Трускавці розпочнеться з фестивалю-конкурсу «Кришталевий Трускавець», котрий пройде в останню неділю травня (29.05) на базі готельно-курортного комплексу «Карпати». Абсолютна більшість фестивалів у місті-курорті є відкритими, тобто з вільним входом на конкурсні прослуховування та гала-концерти.

Фестивалить Трускавець не лише влітку, а цілорічно, тобто кожної пори року в місті відбуваються різноманітні фестивалі. Серед найпопулярніших можна назвати:

1) «Яскрава країна у Трускавці»,

2) фестиваль циркового мистецтва «Трускавецький фігляр»,

3) «Трускавка»,

4) «Зірка-фест. Єдина країна»,

5) «Імперія мистецтв»,

6) кінофестиваль «Корона Карпат»,

7) «Трускавецька Фієста – санаторій «Карпати»,

8) фестиваль польської культури,

9) «Кришталевий Трускавець»,

10) фестиваль церковних хорів,

11) «Чарівна рапсодія»,

12) фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала»,

13) фестиваль-конкурс імені Мусліма Магомаєва,

14) фестиваль-конкурс оркестрів, інструментальних ансамблів та мажореток (в червні).

Окрім того в місті проходить чимало спортивних подій, котрі додають адреналіну та дають можливість побувати на унікальних змаганнях, зустрівши спортсменів-кумирів. Серед таких подій:

1) фестиваль силачів – змагання зі стронгмену (проходить в червні),

2) автогонки – ралі (проходить в кілька етапів, у тому числі і центральною частиною Трускавця,

3) чемпіонат України зі спортивного орієнтування,

4) чемпіонати та змагання різного рівня з плавання в місцевому ДЮСК «Спортовець»,

5) Кубки Європи та світу з хортингу (новий вид бойових мистецтв) на базі ГКК «Карпати»,

6) чемпіонати з тенісу,

7) змагання з шашок та шахів, у тому числі під «грибками» в курортному парку,

8) футбольні ігри на місцевому стадіоні в районі залізничного вокзалу (чемпіонати району та області, товариські ігри),

9) видовищні байкер-шоу,

10) змагання з інших видів спорту, у тому числі показові виступи на центральній сцені,

11) змагання автомобілів-позадорожників (оффроуд) «Нафтуся Трофі».

Також в місті періодично розгортаються виставки авто- та мото-техніки в стилі ретро, які є надзвичайно популярними для селфі.

Кульмінацією літа у Трускавці є святкування Дня міста-курорту з насиченою культурно-розважальною програмою. Святкування відбуваються щорічно в третю неділю червня (День медичного працівника) і тривають кілька днів. В програмі відзначення Дня міста передбачені:

1) святковий концерт за участю відомих артистів української естради,

2) світлове шоу,

3) театралізована хода вулицями міста за участі артистів на ходулях,

4) вечірні вистави з елементами вогняного шоу,

5) виступи духових оркестрів,

6) виставки квітів та композицій до Дня міста,

7) ряд спортивних подій,

8) гастрономічний ярмарок,

9) сюрпризи типу великий торт для всіх чи розіграші подарунків.

Проте літо у Трускавці не обмежується гучним відзначенням Дня міста. Практично щонеділі на гостей курорту очікують концерти в музичній альтанці чи на центральній сцені за участю різноманітних виконавців. Насичену програму пропонує Палац культури імені Шевченка – майже щодня в місті-курорті дають концерти відомі та популярні українські зірки естради, народні та заслужені артисти України, гурти, сольні виконавці.

Насичена концертна програма очікує на гостей Трускавця на важливі загальнодержавні свята – День Конституції України (поєднується з Днем молоді) та День Незалежності України.

Анонси головних фестивалів та подій у Трускавці завжди можна знайти на найпопулярнішому веб-ресурсі Трускавця «Трускавецький вісник».

3. База для виїздів

Велика кількість готелів, готельних комплексів, санаторіїв, вілл та оздоровчих закладів дозволяє розмістити у Трускавці одночасно дуже велику кількість гостей (орієнтовно 10 тисяч). Саме тому Трускавець є також базою, куди резидент може повертатися після цікавих одноденних виїздів.

Серед напрямків, які пропонуються гостям Трускавця, є:

1) Дрогобич (екскурсія на вежу Ратуші, солеварний завод, старовинні церкви св. Юра та Воздвиження, музей «Дрогобиччина», костел св. Варфоломія, велика хоральна синагога, Шпихлір, тюрма на Стрийській, ринок, ряд старовинних пам`яток архітектури та інші об’єкти). Детальнішу інформацію про Дрогобич та можливості проведення часу в ньому надасть Туристчино-інформаційний центр, розміщений в Дрогобицькій міській раді.

2) Борислав (церква св. Анни з колекцією мощей святих, історико-краєзнавчий музей, музей нафтопромислу, нафтові качалки в центрі міста, ГК «Буковиця», пам’ятники та меморіальні комплекси, пов’язані з історією українського, польського т єврейського народів, інші об’єкти).

3) Східниця (курорт з багатьма лікувальними джерелами різного спрямування та локаціями для відпочинку та розваг, серед яких аква-парк в готельному комплексі «Три сини та донька», амфітеатр, пам’ятник відпочивальнику).

4) давньоруська фортеця Тустань в с. Урич Сколівського району,

5) термальні води Закарпаття (Берегово, Косино, Велятино),

6) скелі Довбуша в с. Бубнище на Івано-Франківщині,

7) Славське, комплекс «Захар Беркут» та Високий Верх у Сколівському районі,

8) «Бойківське весілля» на Турківщині,

9) замки Львівщини,

10) тематичні екскурсії до Львова (оглядова, кава-шоколад, архітектура, історія та інше),

11) озеро Синєвир та ведмежий притулок «Домажир»,

12) замки Закарпаття,

13) «Карпатський трамвайчик», Івано-Франківщина,

14) зоопарк «Лімпопо» в смт. Меденичі Дрогобицького району,

15) інші напрямки (Почаїв, Кам`янець-Подільський, Самбір, Плай, Яремче).

У Трускавці працює ряд туристичних фірм, котрі пропонують повний пакет супроводу та обслуговування для своїх клієнтів. Добру пропозицію надає готель «Трускавець 365», котрий окрім проживання та харчування пропонує своїм клієнтам щоденні екскурсії на вибір за кількома критеріями (супер-актив, актив чи пасив) в різних напрямках, у тому числі за кордон (Польща, Словаччина).

4. Лікування

Огляд міста, база для виїздів чи фестивалі – це лише доповнення до головного продукту, який пропонує Трускавець. А головним «продуктом» є ЗДОРОВ`Я.

Трускавець є найдавнішим курортом України (функціонує з 1827 року), який пропонує в першу чергу здоров`я, а вже потім екскурсії, розваги, гастрономію, цікаві об’єкти. Підставою стверджувати, що у Трускавці відбувається оздоровлення організму, регенерація його сил та можливостей, є серйозні наукові дослідження місцевих унікальних мінеральних вод та їхнього впливу на організм людини.

Гостям варто знати, що найголовнішим та невичерпним скарбом Трускавця є унікальна цілюща вода «Нафтуся», котру ефективно застосовували для лікування багатьох хвороб в часи Австро-Угорщини, Польщі, Німеччини, СРСР та незалежної України.

«Нафтуся» – лише одна з 14 лікувальних вод Трускавця. Окрім неї для лікування захворювань людського організму використовують «Софію», «Марію», «Броніславу», мінеральну сіль «Барбара». Джерело «Юзя» містить прісну воду з домішками гліцерину, тож це джерело називають «водою молодості та краси». «Юзею» вмиваються, після чого шкіра стає гладшою та здоровішою. Але ця вода потребує ще додаткового вивчення. Триває робота над пошуком та дослідженням інших вод. Родзинкою Трускавця є також використання озокериту (гірського чи земного воску)

Потужна лікувально-діагностична база санаторіїв дозволяє успішно визначити стан здоров’я організму і призначити ефективне лікування. На бальнеологічному курорті успішно лікують сечокам’яну і жовчокам’яну хвороби, літогенні діатези, уретрити, цистити, везикуліти, хронічні гепатити, панкреатити, коліти, холецистити, гастрити, виразки, цукровий діабет І та ІІ типу, інші захворювання обміну речовин.

В оздоровницях курорту пропонують чимало лікувальних процедур – як добре відомих, так і сучасних. Для прикладу, в ГКК «Карпати» пропонують такі послуги: озокеритотерапія (аплікації озокериту), фізіотерапія, 10 видів мінеральних і лікувальних ванн (мінеральні, мінерально-перлинні, вихрові, сухі вуглекислі та ін.), 7 видів сухого масажу і підводний масаж, 5 видів душа, спелеотерапія, пресотерапія, сучасний апарат дозованого витягування хребта і вібраційного масажу м’язово-зв’язкового апарату, кишкові зрошення, інгаляторій, фітотерапія, стоматологія з протезуванням, гідроколонотерапія, гастрофіброскопія, біорезонансна діагностика, бактеріологічна діагностика урологічних, венерологічних, андрологічних і гінекологічних захворювань, рентгенографія, рентгеноскопія, ударно-хвильова терапія, плазмотерапія та інші.

Детальніше про весь комплекс діагностичних та лікувальних процедур і методик у різних оздоровницях Трускавця інформують сайти санаторіїв чи курортних комплексів. Окрім традиційного для курорту урологічного профілю пропонується лікування захворювань інших систем організму.

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Підводячи підсумок, зазначимо, що у Трускавці кожен знайде те, що йому до душі. Письменники, поети та художники знаходять тихі та благородні куточки для творення нових шедеврів, мандрівники здобувають нові враження та насолоду від прекрасних локацій курорту, любителі розважитися можуть влаштувати тут свято шлунку чи здобути порцію адреналіну на видовищних спортивних заходах чи концертах відомих співаків. Та все ж більшість їде сюди за здоров`ям – і не тому, що піддалися впливу реклами, а тому, що самі пересвідчилися в чудодійній силі трускавецької «Нафтусі» та в професіоналізмі лікарів.

Доїхати на курорт можна автобусами з багатьох міст України та сусідніх країн, поїздами з найбільших українських міст, чи власним автотранспортом. Є можливість трансферу зі Львова.

Дана стаття не є вичерпним аналізом всіх пропозицій Трускавця. Кожен може доповнити та урізноманітними свій відпочинок, обравши інші доступні варіанти. Допомогу в цьому вам нададуть Інтернет, КП «Туристичний інформаційно-курортний центр» (м. Трускавець, вул. Бориславська, 1), туроператори та місцеві таксисти. Жителі Трускавця також з люб’язністю погодяться відповісти на ваші запитання та при потребі дати добру пораду.

Літній Трускавець запрошує! Відвідайте курортну столицю України і отримуйте те, що є безцінним – здоров`я! А заодно і нові враження від Трускавця.

Підготував Володимир Ключак

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