Трускавець має затверджений план зонування міста

Після трирічних потуг у Трускавці таки затвердили план зонування міста – важливу складову містобудування, яка дозволяє чітко регулювати дозволену поверховість будівель в тих чи інших мікрорайонах міста. Після тривалого обговорення на сесії міськради, більшістю голосів рішення було прийняте.

Нагадаю, що необхідність затвердження плану зонування міста у Трускавці обговорюють вже другу каденцію поспіль. Однак далі розмов та суперечок діло не доходило. Розуміння того, що документ затвердити рано чи пізно доведеться, було у всіх, та наважитись його прийняти руки так і не доходили. Скільки б разів не виносилось питання на розгляд комісій, сесій та громадських обговорень, у трускавецьких депутатів завжди вистачало причин його розкритикувати та не підтримати.

Цього разу, до проекту зонування питань теж було чимало. Багаторазове обговорення розробленого плану зонінгу та всі внесені в нього поправки досі не задовольняють абсолютно всіх міських обранців. Певні депутати залишаються його затятими противниками, аргументуючи свою позицію тим, що в пропонованому плані є надто багато нових зон, деякі з яких перегукуються дозволеною висотністю будівель, але мають чимало нюансів щодо їх функціонального призначення. Чимало суперечок також точилось навколо зон, в яких розташовані котельні.

Обговорення проекту зонування було тривалим та суперечливим. На сесію прибув представник інституту “Містопроект” Петро Крупа, який раніше розробляв Генеральний план міста і якому сьогодні належить авторство розробленого проекту зонування. Спільно з ним доповідав та роз’яснював призначення тих чи інших пропонованих зон і головний архітектор ТМР Зеновій Кушнір.

Основою для розробленого плану зонування був Генеральний план міста та вже наявна містобудівна документація.

“Я десь розумію ваші суперечки, але мушу зазначити, що жоден варіант зонінгу не може відповісти абсолютно на всі запитання та врегулювати абсолютно всі архітектурно-будівельні процеси в місті. Якщо земля залишається за містом, то міська рада має важелі впливу та ще може впливати на процеси зведення на ній тих чи інших будівель” – зазначив архітектор “Містопроекту” Петро Крупа. Також розробник зонування зазначив, що в більшості випадків, письмові зауваження та звернення, які надходили від міста впродовж всього процесу обговорення зонінгу, вони намагались врахувати, вносячи поправки.

Після обговорення та внесення певних додаткових коректив, більшістю голосів проект зонування затвердили. Якщо раніше, затвердження тої чи іншої поверховості новобудов було прерогативою ради, а процеси їх затвердження (надання дозволів одним, а відмов іншим) могли мати корупційні ознаки, то відтепер вони мають чіткіше регулюватись прийнятим зонінгом. Зведення тих чи інших споруд в місті та їх дозволена поверховість, прямо залежатимуть від зони їх розташування.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

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