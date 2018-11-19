Трускавець матиме нову систему фільтрування води

Проблема з водопостачанням у місті існувала давно: мережі зносилися, система фільтрації застаріла. У 2016 році влада міста, ретельно вивчивши питання, розробила детальний план подальших дій. Заміна труб та реконструкція водогону проводилися за гроші міського бюджету. Паралельно місто шукало можливості залучити додаткові кошти.

У цьому ж році розпочалася робота над підписанням угоди про партнерство між німецькою землею Ватлінген та Трускавцем. Для курорту співробітництво мало велику цінність. Окрім того, що міжнародний партнер давав місту вихід на європейський та світовий майданчик грантових програм, корисним був і досвід Ватлінгена. У цій німецькій громаді одна з найкращих систем фільтрації води у світі. В рамках співпраці трускавецькі фахівці відвідали Німеччину, а німецькі інженери та проектанти мали відрядження в Трускавець.

Маючи міжнародного партнера, Трускавець отримав право брати участь у іноземних грантових програмах. Відтак, управління розвитку міста подало заявку на програму NAKOPA, яка фінансується з коштів Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Станом на сьогодні ми маємо підтвердження того, що наш проект отримав фінансування, – розповідає Наталія Скибак, начальник управління розвитку міста, – це 208 тис. 807 євро. Проект включає м’яку складову та інфраструктурний елемент. Під м’якою складовою розуміється ряд заходів розробка плану з вирішення ситуації, яка сьогодні є з водопостачанням. Також буде розроблено ПКД на подальші заходи, оскільки проект є довгостроковим і це лише його перша частина. За цим напрямком працюватимуть експерти, які здобудуть перемогу у тендері, їх контролюватимуть німецькі партнери. Щодо інфраструктурної частини, тут ми заклали заміну фільтрувальної системи та труб від резервного водосховища до насосної станції. Передбачено й встановлення нової насосної станції, яка буде менш енергозатратною».

Фінансування відбуватиметься за принципом 90/10, де основну частину витрат покриватиме грант, а 10% дофінансовуватиме місто. Реалізація проекту триватиме рік. На початку грудня до Трускавця прибуде німецький фахівець-проектант, який озвучить пропозиції, які напрацювала міська рада Ватлінгену саме для нашого міста.

«Ми не шукаємо партнерів навмання. Кожен наш крок є виваженим та дослідженим. Партнерство з німецькою землею відчинило для нас двері багатьох грантових програм. Трускавець виступає як надійний партнер. Це додає нам балів до перемоги. Реалізувавши проект із заміни фільтраційної системи, ми зможемо претендувати на фінансування більш вартісних ініціатив (у проекті NAKOPA максимум фінансування – 500 тис. євро), а місто отримає якісні фільтри, які будуть підібрані за показниками води саме з нашого водосховища», – резюмував Андрій Кульчинський – міський голова Трускавця.

Прес-служба Трускавецької міської ради

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