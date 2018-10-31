Трускавець може запозичити досвід готельєрів Яремчанщини

Івано-Франківщина славиться своїми відпочинковими регіонами. Розвиток туризму у Карпатах на Франківщині завжди був пріоритетним напрямком, а за Австро-Угорщини цим розвитком опікувався безпосередньо Австрійський цісарський дім. Але родзинкою цього краю є без сумніву Яремчанщина, на території якої знаходяться багато осередків відпочинку, в тому числі знаменитий гірськолижний курорт Буковель.

Розвиток цього регіону стрімко зростає. Будується багато нових готелів, агроосель, відпочинкових центрів, ресторанів. І ось в 2016 році за ініціативи ГО «Інститут розвитку Яремчанського краю» була створена Асоціація готельєрів та власників садиб Яремчанщини. Асоціація – це самоврядна громадська організація, яка об’єднує індивідуальних і колективних членів, котрі здійснюють свою діяльність у сфері надання послуг та сприяють розвитку туристичного потенціалу Яремчанського краю. Серед пріоритетних завдань Асоціації є: підготовка висококваліфікованих кадрів та персоналу для готельної справи; організація та участь у виставках, семінарах, круглих столах, конференціях, фестивалях з метою популяризації регіону; сприяння обміну досвідом між членами Асоціації; координація заходів, організованих членами Асоціації; сприяння та участь в розробці та реалізації стратегій та програм розвитку яремчанського регіону; співпраця із органами місцевого самоврядування та іншими державними органами; поширення інформації в Україні та за кордоном про готельний бізнес на Яремчанщині тощо.

Готельєри Яремчанщини регулярно збираються на засідання, до участі в котрих запрошують представників влади, контролюючих і фіскальних органів, гостей. На одному з таких засідань побував голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» та ініціатор створення Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця Іван Цегенько.

- До участі в засіданні, яке відбулось 25 жовтня в готельному комплексі «Горгани», мене запросив голова правління ГО «Інститут розвитку Яремчанського краю» Андрій Дзвінчук, – розповідає Іван Цегенько. – Сама Асоціація готельєрів Яремчанщини створена недавно, але це вже орган, котрий дійсно вирішує конкретні питання та має вплив на якісний і професійний розвиток туризму в регіоні та на його промоцію. Готельєри Прикарпаття дійшли до висновку, що такими питаннями як промоція, стратегія розвитку краю і зокрема туризму, мають займатись професіонали, котрі безпосередньо працюють і організовують діяльність в цій сфері. І, незважаючи на всілякі управління, котрі і в них існують, вони самоорганізовано і чисельно, залучаючи власні фінансові та інтелектуальні ресурси, ефективно здійснюють свою діяльність. В цьому я мав можливість безпосередньо пересвідчитись, взявши участь у засіданні, на котре прибули також начальник управління ДФС в Івано-Франківській області Ірина Столярик, начальник управління Держпраці в Івано-Франківській області Ігор Росипайло та представники керуючої компанії Ribas Hotels Group. Власники і керівники готелів мали можливість поспілкуватись, вирішити спільні питання і отримати кваліфіковані роз’яснення стосовно фінансових, податкових та питань що регламентують трудові відносини.

- Сподіваюсь, що візит в Яремче, який був корисний для мене, буде корисним і для Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця, адже я ще раз впевнився, що тільки в ефективній та якісній співпраці готельєри і ресторатори нашого міста-курорту зможуть вирішити стратегічні і локальні питання, які стосуються розвитку нашого регіону. Бо робити це мають з допомогою інших небайдужих та активних людей тільки професіонали, котрі на практиці своєю діяльністю показали ефективність і конкретний результат, – каже Іван Цегенько.

Степан Гнатків

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