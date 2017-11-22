Трускавець можуть відвідати Юлія Тимошенко та Глава УГКЦ Святослав Шевчук

By  | 17.11.2017 | Filed under: Новини

Участь в урочистій церемонії відкриття пам’ятника Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому у Трускавці можуть взяти Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук та глава партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Принаймні їхня участь розглядається організаторами події, котра запланована на грудень цього року.

Нагадаємо, що пам’ятник Патріархові Йосифові Сліпому у Трускавці постане з ініціативи настоятеля місцевої парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) о. Володимира Бондарчука та фінансової підтримки партії «Батьківщина», зокрема голови ЛОО ПП «ВО «Батьківщина» Михайла Цимбалюка та члена ТМО ПП «ВО «Батьківщина», міського голови Трускавця 2002-2010 рр. Лева Грицака. В 20-х числах листопада завершуються роботи над створенням основної композиційної частини пам’ятника – фігури Йосифа Сліпого. Завершення всіх робіт планується на кінець-листопада – початок грудня. Остаточна дата відкриття пам’ятника перебуває на стадії узгодження.

2017 рік на Львівщині та в УГКЦ проголошений Роком Патріарха Йосифа Сліпого з нагоди 125-ліття від дня його народження.

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  • Тарас

    Трускавчани раді будуть бачити!

  • Оксана Ілинюк

    Хороша ініціатива п.Цимбалюка. Поки всі інші багато говорять, він спокійно робить гарні справи. Поважаю!

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