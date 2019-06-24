Трускавець отримав перемогу в номінації “Зрада тижня” від Міністерства економічного розвитку України

Відділ освіти Трускавецької міської ради отримав перемогу в номінації «Зрада тижня» від Міністерства економічного розвитку України. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Як зазначає пан Нефьодов, відділ освіти Трускавецької міської ради не публікує звіти про укладені договори до Prozorro, хоча мав би це робити. Тобто закупівля відбувається, йде проплата, це все видно на Є-Data, але чомусь деякі звіти проходять повз Prozorro.

Наприклад, у березні замовник уклав угоду на капітальний ремонт приміщень з ТОВ «ТКО «Комфорт-сервіс» на 300 тис. грн. Уже через 5 днів було підписано акти виконаних робіт. Оплату фірма отримала 9 квітня. Інформація про трансакцію бюджетних коштів зафіксована на Edata, проте не зафіксована на Prozorro.

Інший приклад, який наводить перший заступник міністра: було підписано договір з ФОП Сергій Танцюра для ремонту системи опалення у дошкільному закладі «Теремок» на 160 тис. грн. Ситуація аналогічна: акти виконаних робіт укладені 3 квітня. Натомість ProZorro не містить інформації, що цей ФОП отримував замовлення в поточному році.

Чому замовник не публікує звіти про укладені договори? Максим Нефьодов вважає, що цим має зацікавитися Державна аудиторська служба.

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