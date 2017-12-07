Трускавець підписав партнерський договір з німецькою громадою Ватлінґен

Трускавець підписав угоду про партнерство з німецькою громадою Ватлінґен. Переговори між містами чимало років не мали твердого підґрунтя. Наприкінці минулого року співпрацю вдалось якісно відновити, що вилилось у підписання партнерського договору між містом-курортом та об’єднанням громад німецького Ватлінґену.

Впродовж року тривали переговори, обмін думками та поділ досвідом між нашими містами. Делегація від Трускавця у складі десяти представників від освітньої галузі та водоканалу міста вже відвідувала Ватлінген та мала змогу переймати німецький досвід у важливих галузях освіти та господарювання.

Сьогодні до Трускавця прибула делегація представників Ватлінґену, якої, зважаючи на її високий рівень, досі в нас не бувало. Німецькі гості розповіли про враження від відновленої співпраці та перші напрацювання у напрямку партнерського співробітництва. Опісля міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та бургомістр об’єднаної громади Ватлінґен Вольфґанґ Грубе офіційно підписали договір про партнерство.

“Багато років наше місто до цього йшло, але раніше наші сьогоднішні партнери чомусь не дуже хотіли узаконювати/формалізовувати ці відносини. Минулого року нам вдалось налагодити співпрацю, яка сьогодні вилилась у підписання цього договору. Для нас таке партнерство дає велику перевагу, так як ми можемо претендувати на участь у різних міжнародних проектах та отримувати кошти.

Хочеться подякувати нашим партнерам за те, що допомагають піднімати рівень та показують, як треба працювати. Це чіткі і конкретні люди, які відповідають за свої слова. І нам надзвичайно приємно відчувати підтримку в цих спільних відносинах та можливість подальшої співпраці” – зазначив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Регіональним координатором проекту “Партнерства з містами України” виступила Валентина Гнасюк-Терлецька. Вона в кількох словах розповіла про роботу, яка була зроблена впродовж останнього року, та можливості, які відкриває проект для учасників-партнерів.

“На сьогоднішній день існує вже 53 партнерства. Наш проект пропонує як кадрову так і фінансову підтримку. В учасників є можливості участі в пакеті швидкого запуску – так званих мікрогрантах. Впродовж двох років 19 партнерств отримали фінансову підтримку, 17-ти партнерствам було надано мікрогранти. Робота продовжується і в наступному році ми готові підтримувати спільні проекти, які сприяють розвитку міст та покращенню життя людей” – зазначила координатор проекту Валентина Гнасюк-Терлецька.

Сьогодні співпраця між Трускавцем та Ватлінґеном ляже в основу роботи над трьома напрямками:

- розробка стратегії розвитку міста-курорту,

- впровадження нової системи очистки питної води,

- допомога у відкритті інклюзивної групи у дитячому садку.

Робота в цих напрямках вже ведеться. Певні напрацювання вже є, однак робочі групи продовжать працювати над вивченням цих питань та втіленням їх в реальність, з застосуванням німецького досвіду та за участю німецьких спеціалістів.

“Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї справи і перебуває сьогодні тут. Партнерство – це добра інвестиція у майбутнє і в мир. Коли ми краще пізнаємо одне одного, ми краще співпрацюємо і цінуємо один одного. Ми повинні розвивати та поглиблювати наші взаємини” – зазначив бургомістр Ватлінґену Вольфґанґ Грубе.

Позитивно відгукнулись німці відносно прийому їхньої делегації у Трускавці. Відзначили, що наші люди відкриті та щирі у спілкуванні, приймають їх гостинно, а українські погляди на життя не так уже й різняться від німецьких. “Ми б з радістю залишились у вас ще, але боїмось, що літак просто не витримає нас після гостювання тут, у Трускавці” – жартував очільник німецької делегації.

Тож від сьогодні список міст-партнерів курортного Трускавця офіційно поповнився землею Ватлінґен. Сподіватимемось, що подальша співпраця принесе чимало позитивних результатів для обох сторін.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

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