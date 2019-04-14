Трускавець підтримав і Порошенка, і Зеленського

У Трускавці другий тур виборів Президента України 21 квітня пройшов доволі спокійно. За інформацією ЦВК, перевагу в місті-курорті здобув кандидат Петро Порошенко, проте в цілому перемогу в Україні впевнено та з величезним відривом здобуває Володимир Зеленський.

Отже, подаємо як голосували трускавчани по всіх восьми виборчих дільницях (перша цифра – підтримка В. Зеленського, друга – П. Порошенка):

1) в сан. «Дніпро»: 482/823,

2) СЗШ №1: 458/810,

3) центральна бібліотека: 393/567,

4) ПК ім. Шевченка: 682/682,

5) СЗШ №3: 608/832,

6) БУТ: 455/732,

7) СЗШ №2-гімназія: 539/862,

8) «Спортовець»: 546/738.

В цілому по Трускавці Володимир Зеленський отримав підтримку 4 163 виборців (в першому турі – 1381), а Петро Порошенко – 6046 (в першому турі 3524). Таким чином порівняно з першим туром Зеленський «добрав» 2782 голоси, а Порошенко 2522.

В цілому ж підтримка Порошенка в другому турі склала у Трускавці близько 57%, Зеленського – близько 39%. Близько 3% трускавчан зіпсували бюлетень. Всього проголосувало біля 10,5 тисяч трускавчан, явка виборців в місті-курорті становила 62,5%.

Офіційні результати виборів по всіх 8 дільницях Трускавця оприлюднені на сайті ЦВК за посиланням https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=121.html

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