Трускавець по-олімпійському

У п’ятницю, 28 вересня, в Трускавці відбувся завершальний етап «Олімпійського уроку», який проводить Національний Олімпійський Комітет України, Відділення НОК України у Львівській області спільно з Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України». Це був завершальний урок з чотирьох, проведених в містах нашого регіону протягом одного тижня. Попередні відбувалися у Старому Самборі, Дрогобичі та Бориславі.

На щастя, погода посприяла тому, аби свято вдалося: сонечко світило, але не пекло, вітерець був помірним, а хмари не розливалися дощем.

Захід проходив на центральній площі Незалежності м. Трускавця. В цей день на “Олімпійський урок” завітали аж чотири олімпійці: Дмитро Дем`янюк (легка атлетика, стрибки у висоту), Лариса Заспа (гандбол), Антон Дукач (санний спорт) та член комісії атлетів НОК, гірськолижник, ініціатор і керівник проекту Дмитро Мицак. До речі, Дмитро Дем`янюк прибув до Трускавця спільно зі своєю дружиною, також відомою спортсменкою.

Після офіційного відкриття, виконання Олімпійського гімну та гімну України, після руханки від Школи християнських аніматорів Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ розпочалося живе спілкування з олімпійцями. Також у програмі уроку було передбачено перегляд короткометражного ролика про олімпійські цінності, анонсування конкурсу творів про олімпійські цінності, після чого розпочалися власне змагання, в яких взяли участь учні 6-7 класів всіх трьох шкіл Трускавця.

Під час спортивної естафети емоції у школярів аж зашкалювали, хоча всім було відомо, що переможе дружба. Надзвичайно видовищними були показові виступи вихованців Трускавецького ДЮСК «Спортовець», не менш цікавими були майстер-класи, котрі проходили в цей день у Трускавці. Чи не кожен пробував себе на тренажері з гірських лиж, шкодуючи, що в шкільній програмі немає можливості підготуватися до цього виду спорту. Але колись це можливо зміниться, бо, як анонсував на презентації проекту «Олімпійський урок» керівник гірськолижного комплексу «Буковиця» Віталій Мицак, це є вимогою часу і інвестицією у здоров`я наших дітей.

Майстер-класи пройшли також з таких видів спорту як футбол, волейбол та бокс. Завершенням свята стало нагородження переможців і вручення пам’ятних призів усім учасникам “Олімпійського уроку”.

Організатори висловили подяку всім дітям за участь в уроці, а також подякували партнерам: ГК «Буковиця», готель «Трускавець 365», кафе «Мармуляда», Школа Християнського Аніматора УГКЦ, готель «Ріксос-Прикарпаття», Фундація Юрія Турянського «Почни з себе», ТЦ “Скриня”.

Від трускавецької влади учасників уроку вітав начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль, на заході були присутні директори шкіл Володимир Щигель та Роман Гудзеляк, директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович та його заступник Ігор Гургула. Складовою частиною дійства став флеш-моб з нагоди Дня усиновлення, котрий провели соціальні служби Трускавця.

- Мене декілька разів запитували – яка мета цих уроків? – каже голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Щоб зрозуміти, необхідно подивитись на це все очима дітей, згадати свої емоції і реагування на такі події в шкільні роки. А ще побачити і відчути емоції школярів, ту серйозність, з якою вони віднеслись до підготовки і участі в змаганнях, почути питання, котрі вони задавали нашим спортсменам-олімпійцям, пережити з ними радість переможців і сльози тих, хто не виборов першого місця. Та найголовніша ціль – показати дорослим, що у нас чудові, розумні і наполегливі діти, і необхідно зробити все, щоб вони мали змогу реалізовувати себе в Україні, а не втікати за кордон. А дітям дати віру у власні сили та можливості. Сподіваюсь, що хоч трохи, але нам це вдалось.

Підготував Володимир Ключак, фото з мережі Фейсбук

Також читайте