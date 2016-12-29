Трускавець подав 54 проекти

Трускавець подав 43 мікропроекти на співфінансування з обласного бюджету. Про це 10 січня під час щотижневої апаратної наради поінформувала присутніх начальник управління розвитку міста Наталія Скибак. Ще 5 проектів подано на співфінансування з коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), а 6 – на програму українсько-польської співпраці. Попередні результати по поданих проектах можна буде очікувати вже в лютому-березні, зазначила посадовець. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський зазначив, що питання мікропроектів потрібно тримати на контролі, щоб закласти певну суму коштів у міському бюджеті. Він відмітив, що робота по залученні коштів в бюджет міста є надзвичайно важливою для розвитку нашого курорту.

Трускавецький вісник

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