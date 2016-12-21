Трускавець повністю переходить на автономне опалення

By  | 19.12.2016 | Filed under: Новини

У 2017 році новий опалювальний сезон для абонентів централізованого опалення у Трускавці не розпочнеться. Про це говорилося на щотижневій апаратній нараді у Трускавці 19 грудня. Як інформує відділ інформаційного забезпечення Трускавецької міської ради, у 2017 році Трускавець має повністю перейти на індивідуальне опалення, тож відповідні відділи та підприємства повинні поінформувати про це жителів міста-курорту та донести до всіх інформацію про субсидії, пільги і цільову допомогу, яку надає міська рада при встановленні індивідуального опалення.

Як зазначає начальник управління праці та соціального захисту населення ТМР Віра Ільницька, у Трускавці вже 4400 мешканців звернулись за субсидіями, у цьому році було в середньому 100 нових звернень в місяць. 454 квартири перебувають на електричному опаленні.

Трускавецький вісник

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