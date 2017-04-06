Трускавець працює над створенням повноцінного комплексного туристичного продукту та промоцією галицької спадщини

У Львові триває робота над підготовкою повної аплікаційної форми транскордонного проекту “Збереження галицької історико-культурної спадщини польсько-українського прикордоння”. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин. Участь в підготовці проекту беруть представники української та польської сторони, а саме АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна», управління курортів і туризму Львівської ОДА, представники Львівської обласної ради, представники влади міст Трускавця та Самбора. Трускавець в робочій групі представлений заступниками міського голови Олексієм Балицьким та Олександром Ткаченком, а також начальницею управління розвитку міста Наталією Скибак.

Очікується, що після підготовки та подання заявки на проект “Збереження галицької історико-культурної спадщини польсько-українського прикордоння” можна буде отримати фінансування на відновлення туристичної інфрастуртури у чотирьох прикордонних містах (по два в Польщі та Україні), а також на створення комплексного туристичного продукту і промоцію спільної галицької спадщини.

Трускавецький вісник

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