Трускавець претендуватиме на статус курорту державного значення

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, Трускавець готуватиме подання до Верховної Ради України для отримання статусу державного курорту. Про це на щотижневі оперативній нараді 16 липня розповів мер міста-курорту Андрій Кульчинський. Напередодні очільник Трускавця разом з кількома депутатами (Карпин, Сеньків, Мицько, Стародуб) здійснив робочий візит у місто Хмільник, яке має статус державного курорту вже кілька років.

Трускавецька делегація зустрілась з представниками влади курорту Хмільник, які розповіли про наявні плюси та мінуси при набутті статусу. Окремо обговорили юридичні складові процедури та економічні фактори, які впливатимуть на розвиток міста.

Міський голова зазначив, що керівництво Хмільника не бачить особливих привілеїв у питаннях фінансів. «Що стосується фінансової складової, то питання не просуваються вище рівня профільних міністерств, у цьому напрямку в Хмільнику не бачать позитиву. Але є великий плюс в тому, що статус допоміг їм захистити курорт від відкриття кар’єру неподалік», каже Андрій Кульчинський.

В результаті зустрічі міський голова та депутати вирішили розпочати процедуру збору та подання документів для отримання Трускавцем статусу курорту держаного значення. «Таким чином, хоч формально, та все ж привілеї зберігаються, і думаю, при належному лобізмі на рівні держави чи області можна отримати додаткове фінансування для Трускавця», – зазначає мер Трускавця.

Отримання статуту курорту державного значення може забрати немало часу. У випадку Хмільника це було п’ять років. У Трускавецькій міській раді переконані, що наше місто отримає статус курорту державного значення в найкоротші терміни, і для цього докладуть усіх зусиль.

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