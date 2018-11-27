Трускавец приглашает на лечение и отдых

Власти Трускавца и администрации санаториев и гостинично-курортных комплексов города-курорта информируют, что ни введение военного положения в нескольких областях Украины, ни провокации на украинско-польской границе в конце ноября никаким образом не повлияли и не влияют на качество предоставляемых услуг.

Все здравницы и другие учреждения Трускавца работают в обыкновенном нормальном режиме, обстановка в городе и регионе очень спокойная и доброжелательная. Трускавец как всегда встречает гостей с радушием и гостеприимством.

Поскольку некоторые средства массовой информации (или дезинформации) распускают умышленные или неумышленные слухи об отдыхе в Трускавце, то считаем нашим долгом проинформировать о том, какая ситуация в городе-курорте на самом деле.

1. Во всех областях Западной Украины, в частности во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой (области Карпатского региона), военное положение не введено, поэтому здесь совершенно не изменились ни условия проживания, лечения и отдыха, ни уровень безопасности, который является чрезвычайно высоким.

2. Зона Антитеррористической операции (АТО), которая теперь носит название Операция Объединенных Сил (ООС), находится в более чем 1000 километров от Трускавца. По карте видно, что от Трускавца к Востоку Украины значительно дальше расстояние, чем от Трускавца к столицам Польши, Венгрии, Чехии, Австрии (Варшава, Будапешт, Прага, Вена).

3. Отсутствуют какие-либо ограничения для пересечения украинской границы для граждан иностранных государств. Все слухи о будто бы задержках автомобилей на еврономерах, денежном залоге в 3 тысячи Евро или мобилизации в армию являются сплошным бредом, не имеющим под собой никаких оснований.

4. Банковская и транспортная системы работают в Украине, в том числе в Трускавце, в обычном режиме, без сбоев или перебоев. В городе-курорте нет проблем с обменом валют, расчетом по банковской карточке и прочих операциях.

5. Никаких притеснений русскоязычных в Украине, в том числе в Трускавце, нет. Персонал здравниц понимает и общается с гостями на украинском, русском, английском или польском языках – в зависимости от того, на каком языке удобнее общаться клиенту.

6. Все права человека в Украине соблюдаются должным образом. В городе Трускавце случаев нарушения прав человека не наблюдалось на протяжении многих десятилетий.

7. Всю необходимую информацию о курорте или любую другую дополнительную информацию отдыхающие и туристы могут получить в туристско-информационном центре Трускавца (ул. Бориславская, 2) или на рецепции любого санатория или отеля. Такая информация предоставляется бесплатно и для граждан Украины, и для иностранных граждан.

8. Лечение и отдых в Трускавце являются достаточно эффективными и значительно дешевле, чем в странах Евросоюза или республиках бывшего СССР. Например, однодневное пребывание в гостинично-курортном комплексе «Карпаты» (г. Трускавец), которое включает в себя проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», консультации врача, диагностику, лечебные процедуры и культурно-развлекательную программу, обойдется ориентировочно в 50 USD для одного человека. Курс гривны к доллару стабильный и составляет 28:1.

9. В Трускавце лечение и отдых проводятся в течение всего года, здесь есть мощная база для оздоровительного туризма (минеральные воды, санатории, развитая инфраструктура), живописная природа, богатое историческое и культурное наследие, памятники архитектуры и садово-паркового искусства, широкий выбор предложений в категориях «цена-качество», высокий сервис, мощная лечебно-диагностическая база, высококвалифицированный персонал.

10. Видео в режиме реального времени о том, какая ситуация на курорте Трускавец именно сейчас, можно посмотреть по ссылке https://mytruskavets.com.ua/ru/truskavets-webcamera

Трускавец полностью готов к началу цикла новогодне-рождественских праздников, которые традиционно стартуют в День святого Николая 19 декабря. Именно в Трускавец многие отдыхающие едут встречать Новый Год, и эту традицию нужно соблюдать и развивать.

Спокойный и уютный Трускавец ожидает на Вас! Мы всегда рады видеть Вас в нашем городе-курорте! Приезжайте, здесь Вас ожидает радушие и отличный отдых!

Подготовил Владимир Ключак,

идея – Лев Грицак, генеральный директор гостинично-курортного комплекса «Карпаты»,

фото Михаила Грыцива

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