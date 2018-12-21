Трускавець прийматиме перший етап світового Кубка з хортингу

Як інформують управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації та прес-служба ЛОДА, з 23 до 28 січня 2019 року на базі санаторію «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) відбудуться змагання World Horting Cup – перший етап Кубка світу з хортингу. Хортинг – це вид спортивних єдиноборств, створений в Україні, що позиціонується не лише як бойове мистецтво, а як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання. Походження слова «хортинг» – від назви острова Хортиця, де була Запорізька Січ.

Змагання відбудуться у 6 вікових категоріях: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 років і старші та у розділах «Двобій», «Сутичка», «Форма», «Показовий виступ». За попередньою інформацією очікується майже 250 спортсменів із Словаччини, Чехії, Білорусії, Йорданії, Таджикистану, Азербайджану, Йорданії, України.

Організатори змагань: Міністерство молоді та спорту України, управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Всесвітня федерація Хортингу, Міжнародна федерація Хортингу, Європейська федерація Хортингу, Українська федерація Хортингу, Львівська обласна федерація хортингу, Трускавецька та Дрогобицька міська рада, ГКК «Карпати» м. Трускавець.

Офіційне відкриття Кубку Світу з хортингу – 25 січня 2019 року о 12.00.

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