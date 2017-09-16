Трускавець прийматиме українсько-польський медичний симпозіум

21-23 вересня у Трускавці відбудеться українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017». Про це інформує прес-служба Трускавецької міської ради. Захід проходитиме в рамках відзначення 190-ї річниці курорту Трускавець.

На симпозіумі будуть представлені дискусії та доповіді, спрямовані на формування здорового способу життя та впровадження спільних дій щодо збереження і зміцнення здоров’я населення.

Організатори симпозіуму: Польське Товариство соціальної медицини та громадського здоров’я, кафедри організації і управління охороною здоров’я Львівського НМУ імені Данила Галицького спільно з міською радою м. Трускавець.

Відкриття симпозіуму відбудеться 21 вересня 2017 року о 16.00 у конференц-залі санаторію «Трускавець» (м. Трускавець, вул. Шевченка, 23). Реєстрація учасників з 15.00.

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