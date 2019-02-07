Трускавець приймав Юлію Тимошенко

Тема розвитку курортів не була єдиною на зустрічі кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко з медичними колами Трускавця. Зустріч, котра проходила 11 лютого і зібрала повний зал ГКК «Карпати», була присвячена потребам змін в країні в цілому. А щоб ті зміни на краще відбулися, потрібно повністю реформувати систему управління державою – і тільки тоді можна буде говорити про ефективність держуправління, про подолання корупції, про результативність реформ, про шлях до успіху на зразок Сингапуру. На даний час тільки Юлія Тимошенко чітко та конкретно говорить про це, і тільки вона готова взяти відповідальність за виконання своєї передвиборчої програми «Новий курс України».

- Попереду нас чекають не вибори Президента, – зазначила Юлія Тимошенко, виступаючи з підсумковим словом на Форумі з питань розвитку курортів Західної України у Трускавці. – Насправді це вибори – що буде з Україною? Буде вона жити, чи й далі люди покидатимуть її, виїжджатимуть за її межі? Бо тут виживати стало все важче і важче, а часто просто неможливо. Якщо в сусідній Польщі в середньому доходи людей вищі в 3,5 рази, а в Німеччині в 16 разів, то неможливо буде людей прив’язати, коли всі кордони відкриті і весь креативний клас їде туди, куди хоче. Тому розуміючи цю ситуацію, розуміючи велику комплексну проблему «війна – помилкова фінансова політика – абсолютний хаос в системі управління країною», ми розуміємо, що рішення потрібно приймати негайно. Ми зібрали велику армію інтелектуалів, котрі поки що ще живуть в Україні, і ми створили команду з сотень людей, причому кожен працює у своєму напрямку. За останні 4,5 роки ми опрацювали комплексний план як підняти Україну, в якому є все. Якщо ми поправимо фінансову політику, то почне дихати вся економіка. Якщо ми почнемо діяти ринковими способами і засобами, ставити на ноги нашу національну валюту, котра дуже сильно знецінена (втричі), то почне зростати в доларах рівень життя людей. А це означає, що ціни будуть ставати на властиве місце. Це все – як одна система єдиного живого організму. Сотні інтелектуалів України – економісти, правознавці, фінансисти, конституціоналісти – разом за 4,5 роки вперше в історії України склали комплексний всеохоплюючий документ. У ньому – як з першого дня, коли виникає така можливість, піднімати Україну, ставити її на ноги, оздоровлювати всю систему і давати Україні зовсім інший фінансово-економічний поштовх до життя. Цей документ носить назву «Новий курс України». Якщо Господь дасть на цих президентських виборах реально поміняти владу, то перед нами покроковий, поденний план дій, який, на мій погляд, протягом ста днів до парламентських виборів дасть можливість вирішити найважчі питання – тарифи, медична реформа, пенсійна реформа, податкова реформа. Також негайно треба міняти всю політику Національного банку. А потім, за три роки, ми відчуємо вже зовсім іншу систему економічного дихання. А за 5 років зможемо показати результат, якого ми чекали не одне десятиліття. Я точно знаю, що це спрацює…

Далі Юлія Тимошенко коротко охарактеризувала п’ять основних блоків «Нового курсу України» («Нова стратегія миру», «Новий економічний курс», «Нова народна конституція», «Нова соціальна доктрина» та «Нова молодіжна політика»). Звісно, тема передвиборчої програми Юлії Тимошенко вартує окремої публікації, проте зупинимося хоча б на кількох пунктах, котрі показують, наскільки може змінитися життя кожного з нас після приходу до влади її команди:

- виплата 150 тисяч гривень при народженні третьої дитини та всіх наступних,

- доступне житло внаслідок кредиту під 3% річних, без першого внеску та на термін до 30 років,

- пільги роботодавцям, які працевлаштовують випускників навчальних закладів,

- зменшення ціни на газ вдвічі,

- створення Фонду фінансування перекладів іноземними мовами найкращих творів української літератури заради популяризації нашого культурного надбання,

- кримінальна відповідальність за виробництво чи продаж неякісної води чи їжі,

- персоніфікована пенсійна система замість радянської солідарної,

- страхова медицина,

- середня заробітна плата українців на рівні з/п в Польщі,

- ліквідація 37 корупціогенних квазі-податків,

- відміна судового збору, держмита та податку на спадщину,

- зміцнення гривні,

- скасування недоторканності високопосадовців,

- до управління країною будуть залучені моральні та духовні лідери нації,

- обрання суддів,

- заборона політичної реклами.

Звісно, за дві години перебування Юлії Тимошенко в Трускавці неможливо було обговорити весь комплекс заходів, котрі треба здійснити в Україні, аби витягнути її з глибокої ями. Учасники Форуму отримали «Новий курс України», щоб вже вдома належним чином ознайомитися зі всіма положеннями цієї передвиборчої програми Юлії Тимошенко.

На зустрічі кандидата в Президенти України в «Карпатах» відбулося і безпосереднє спілкування з громадськістю. Ряд учасників зустрічі поставили свої запитання, зокрема уродженець Довгого Гірського, борець за справедливість, редактор антикорупційної газети «Вибір» Павло Барнацький, уродженець Стебника, директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус, депутат Бориславської міської ради від Об`єднання «Самопоміч», керівник КП «Муніципальна варта» в Бориславі Любов Голубіцька, політик та громадський діяч, заступник голови партії «УРП Собор» Ростислав Новоженець.

Зокрема, на запитання Ігоря Куруса щодо потреби підтримки державою української культури лідерка «Батьківщини» відповіла, що культура, духовність та наша історія – це основа, на якій ґрунтуватиметься піднесення України. Надалі українська влада не допустить фінансування культурної сфери за залишковим принципом, на її розвиток закладатиметься не менше 8 мільярдів гривень на рік, зауважила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» запевнила: будуть започатковані спеціальні програми з відновлення замків України та старовинних церков, зокрема дерев’яних. «Нам потрібно дуже інтенсивно інтегруватися в глобальний простір і давати всі можливості, щоб наші творчі еліти знайомили із здобутками України весь світ», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, держава допомагатиме перекладу творів вітчизняних письменників іноземними мовами. Видаватимуться й твори класиків: Івана Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко, які вже підготовлені до друку, але на них вже багато років не вистачає грошей.

Голова партії також наголосила на необхідності нарешті ухвалити закон про меценатство, який залучив би до розвитку культури не лише державні, а й приватні кошти.

Не оминула увагою Юлії Тимошенко і церковні питання. «Нам потрібно продовжити шлях об’єднання. Нам потрібна Єдина Українська Помісна Церква. І ще нам потрібна наша українська патріархія: і в греко-католицькій, і в православній конфесії. Ми – українці маємо право мати свої патріархати. І це той напрямок, який ми разом із конфесіями продовжуватимемо», – підсумувала лідер партії.

Любов Голубіцька попросила Юлію Володимирівну підтримати законопроект від «Самопомочі» у Верховній раді України, який допоміг би Бориславу вирішити найболючіші проблеми функціонування міста нафтовиків. Ростислав Новоженець попросив звернути увагу на національні питання, а Павло Барнацький – на реформу правоохоронних органів.

На зустрічі з фавориткою президентських перегонів побували не тільки її прихильники, але й опоненти. Так, зокрема, голова пропорошенківської ГО «Рада міста» (м. Трускавець) Леся Дідик так відгукнулася про Форум в «Карпатах» на сторінках сайту «Джерела Трускавця»: «Варто відзначити, що організація зустрічі з кандидатом на пост президента була здійснена на високому професійному рівні… Пані Тимошенко акцентувала увагу виборців, що, на відміну від іншого кандидата, не створювала проект «Партії регіонів», не мала жодного відношення до партії СДПУ(о)… Атмосфера зустрічі була злагодженою, представлення «Нового курсу» пані Тимошенко було вибудовано на критиці дій Президента, що зауважили присутні в залі люди. Нагадуванням, що НАТО, єдина помісна православна церква, виграш «Нафтогазу» в розмірі 4,6 млрд. доларів проти «Газпрому» – все переможні зусилля пані Тимошенко».

Трускавчанин Дмитро Данчишак на своїй сторінці в мережі Фейсбук так характеризує зустріч з Юлією Тимошенко в Трускавці: «Сьогодні Юлія Тимошенко дала відповіді на всі питання, які турбують наших громадян! Від себе скажу – те, що вона каже, мені прийнятно в загальних рисах щодо мови, релігії та прозахідного напрямку! Про проблеми бальнеологічних курортів Львівщини їй сьогодні розповіли ті, хто хоче, щоб до нас приїжджали люди оздоровлятися! Про газ їй згадали з Борислава люди, які залишилися без зарплат та живуть як на бомбі, і це все через двох олігархів, які не хочуть видобувати його і нафту на Прикарпатті! Про партію регіонів, яку створював теперішній президент згадала, і про того проросійського, який її посадив! А зустрічали Тимошенко люди, яким її управління країною подобалося і потрібно в майбутньому, це українці!».

«Кращої з кандидатів все одно немає! Хто знає, якою була б зараз Україна, якби зрадник Ющенко не заважав Юлі свого часу», – коротко коментує трускавчанин Олександр Борков, водночас згадуючи і про те, що Юлія Тимошенко реально повернула українцям по 1000 гривень заощаджень колишнього Ощадбанку СРСР.

Втім, не бракує і тих, котрі з піною на вустах виступають проти Юлії Тимошенко, не надто перебираючи в словах і не наводячи жодного розумного аргументу проти неї. Емоції чи отримані гроші беруть в таких людей верх над здоровим глуздом, реальною оцінкою ситуації та думкою про майбутнє.

Зустріч з Юлією Тимошенко в Трускавці завершилася. Місто-курорт протягом найближчих 40 днів прийматиме ще не одного кандидата, але навряд чи зустрічі будуть такими теплими, щирими та змістовними, як у випадку з Юлією Володимирівною.

А потім будуть вибори (перший та другий тури). І як результат – або Україна заживе, або й далі котитиметься в прірву зі своєю кланово-олігархічною системою, здирництвом та чиновництвом, недолугими недореформами і останніми місцями у світових рейтингах.

За своє життя і за своє майбутнє потрібно брати відповідальність! Жаль, що цього не розуміє чимала частина українських виборців, котрі люто ненавидять Юлію, наслухавшись політтехнологів та маніпуляторів із зомбоящика…

Володимир Ключак, фото Лева Грицака

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