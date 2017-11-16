Трускавець прийнятий до Альянсу міст Шовкового шляху

By  | 16.11.2017 | Filed under: Новини

Трускавець прийнятий до Альянсу міст Шовкового шляху. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук поінформував міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Угода підписувалася з Генеральним секретарем Альянсу міст Шовкового шляху паном У Бісю.

Китай зацікавлений в партнерстві з Трускавцем, запевняє міський голова. Цього року Трускавець приймав кілька делегацій бізнесменів і журналістів з Китаю.

Меморандум про всестороннє співробітництво між Альянсом міст Шовкового шляху та Трускавцем підписано в межах II Українського бізнес-форуму Шовкового шляху у Києві. Цьогорічний форум був присвячений впровадженню ефективних механізмів ведення бізнесу та залучення китайських інвестицій в Україну. Сторони виявили зацікавлення в об’єднанні зусиль для поглиблення партнерських взаємовідносин та подальшому розвитку стратегічного партнерства. Основним напрямом співпраці є отримання позитивного результату через налагодження активного партнерства.

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