Трускавець розвиває баскетбол

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», з жовтня 2017 р. команда вихованців відділення баскетболу дитячо-юнацького спортивного клубу бере участь у спортивних змаганнях відкритої Шкільної Баскетбольної ліги Львова серед юнаків 2005 – 2007 р.н. Змагання дитячої баскетбольної ліги проводяться серед усіх підлітків даної вікової групи, які навчаються у загальноосвітніх школах Львівщини, з метою пропаганди здорового способу життя, залучення до занять з баскетболу найбільшої кількості учнів та сприяння зростанню майстерності серед юних баскетболістів.

У п’ятому турі (27 грудня 2017 р.) юні баскетболісти Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Роман Підцерковний) вибороли чергову перемогу у львівської команди (СЗШ №81) з рахунком 43:40.

Наразі у трускавчан 4 перемоги та 1 поразка (СЗШ №45 м. Львів). Попереду у трускавецьких баскетболістів ще три матчі захоплюючої та популярної спортивної гри з іншими командами Львівщини.

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