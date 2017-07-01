Трускавець сказав «Так!» Патріархові Йосифові Сліпому

У середу, 19 липня, в приміщенні Трускавецької міської ради відбулося остаточне обговорення питання пам’ятника Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому, який постане в місті-курорті з ініціативи настоятеля парафії Покрови Пресвятої Богородиці отця Володимира Бондарчука, Трускавецької міської організації партії «ВО «Батьківщина» (керівник Руслан Крамар) та генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака.

Зустріч проходила в приязній конструктивній творчій атмосфері, а дискусійні питання по окремих деталях не нівелювали остаточної згоди та схвалення громадськості Трускавця, аби в нашому місті постав пам’ятник цій непересічній особистості. Адже Йосиф Сліпий – це не лише церковний діяч Української Греко-Католицької Церкви. Він ще й ісповідник віри, в’язень сталінських таборів, гравець на політичній сцені та величезний авторитет у своєму часі. А нагода вшанували Йосифа Сліпого пречудова – у 2017 році відзначаємо 125-річчя від дня його народження, тож цей рік оголошено Роком Патріарха Йосифа Сліпого.

Отже, під час зустрічі-обговорення в міській раді остаточний варіант пам’ятника презентували архітектор Орест Скоп та скульптор Ярослав Скакун. Свої думки висловлювали голова Львівської обласної організації партії «ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, головний меценат спорудження пам’ятника Лев Грицак, ініціатор встановлення скульптури о. Володимир Бондарчук, громадський діяч Іван Скибак та інші.

- В Україні існує не так багато пам’ятників Йосипу Сліпому, переважно це бюсти та погруддя. Фігура в повний ріст, яка б могла передати всю велич цієї людини, у Трускавці буде першою. Я радий, що її проектують такі відомі та талановиті фахівці, бо це є ознакою якісної роботи, – зауважив під час свого виступу на підтримку проекту головний батьківщинівець Львівщини Михайло Цимбалюк.

Пам`ятник Йосифові Сліпому буде встановлено на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці, зі сторони Дрогобицького кільця. В`їжджаючи до Трускавця, жителі міста та відпочивальники зможуть побачити велетня Церкви і усвідомити собі, що тут – християнський край, а на курорті можна оздоровлювати не лише тілесні недуги, а й знайти духовну полегшу. В місті вже є пам’ятник Митрополитові Андреєві Шептицькому (біля центральної церкви святого Миколая), тож логічно, що біля порівняно молодої церкви Покрови, парафія якої виокремилася в 1990-х з парафії св. Миколая, буде вшановано наступника Великого Митрополита, якому довелося тримати удар у важкі часи гоніння на Церкву в СРСР.

- Щороку у Трускавець приїжджає чимало відпочивальників з різних країн та куточків України. Вони шукають тут зцілення тілесного. Мені дуже хочеться, щоб наше місто стало тією колискою, яка б зцілювала і духовно, – прокоментував встановлення пам`ятника отець Володимир Бондарчук.

- Про Йосифа Сліпого можна говорити дуже багато, але було б краще, якби кожен старався наслідувати цю видатну людину, – каже міський голова Трускавця 2002-2010 років, меценат спорудження пам’ятника Йосифові Сліпому Лев Грицак. – За 92 роки життя Патріархові Йосифу вдалося зробити неможливе у підтримці віри серед народу, захисту його засадничих прав, розбудові української нації та держави. Значний внесок Йосифа Сліпого зроблено у розвиток духовної спадщини українського народу та культурно-освітнього життя українців у світі, а також у збереження та зміцнення Української Греко-Католицької Церкви в час найбільшої загрози її існуванню. Вважаю, що Трускавець повинен знати, пам’ятати і шанувати героїв України та пишатись ними. І до таких наших героїв належить Патріарх Йосиф Сліпий.

Планується, що пам’ятник Патріархові Йосифові Сліпому буде споруджено та відкрито восени цього року, орієнтовно в жовтні-листопаді. Окрім пам’ятника буде облаштовано територію, яка стане гармонійним ансамблем навколо нього та прикрасить райську місцину, якою є в Трускавці подвір`я церкви Покрови.

Підготував Володимир Ключак

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