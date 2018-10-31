Трускавець співпрацюватиме з Азербайджаном в галузі освіти

Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа №2-гімназія» м. Трускавця розвиває співпрацю не лише з навчальними закладами України, а й виходить на міжнародний рівень. Ми вже подавали інформацію про партнерські проекти нашої школи-гімназії з польськими та німецькими містами, які базуються на обміні досвідом та запровадженні у Трускавці сучасних технологій. А тепер географія партнерства розшириться за рахунок Азербайджану. Так, сьогодні, 16 листопада, підписано Меморандум про співпрацю між НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця та середньою школою ім. Алхана Алханова міста Сабір в Шемахинському районі Республіки Азербайджан.

Меморандум передбачає:

- обмін передовою практикою в сфері науки и освіти;

- педагогічні дискусії серед вчителів шкіл;

- вивчення та впровадження інновацій, які використовуються в в школах Азербайджану та України;

- регулярний обмін ідеями різноманітної тематики між педагогами та учнями з використанням онлайн-комунікацій;

- святкування знаменних дат двох країн в школах;

- проведення різноманітних заходів в сфері педагогічної практики;

- методичну підтримку і рекомендації викладання іноземної мови в школі;

- організацію спільних семінарів і конференцій;

- організацію дебатів серед учнів;

- спільне представлення шкіл-побратимів в тій чи іншій країні;

- проведення освітніх обмінів учнями в обумовлений час;

- участь в інших проектах та програмах з спільними інтересами.

Директор азербайджанської школи Ґюльнура Бабашова та вчителька Вефа Вахідова перебувають у Трускавці і вражені нашим містом. Вони кажуть, що люди тут надзвичайно приємні та гостинні, а погода нагадує їм рідну осінь в Шемахі. З Трускавцем та Дрогобичем їх ознайомив голова Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов. Наші азербайджанські друзі, а тепер ще й партнери поспілкувалися з генеральним директором готельно-курортного комплексу «Карпати» Левом Грицаком, мером Дрогобича Тарасом Кучмою, побували на Міжнародному конкурсі вокалістів пам`яті азербайджанського співака Мусліма Магомаєва, котрий проходить цими днями в Трускавці.

Та найвагомішим здобутком вчителів з Азербайджану стало власне підписання Меморандуму про співпрацю між двома школами.

- Ми хочемо, щоб наші азербайджанські діти відкрили для себе Україну, побачили як живуть та навчаються їхні ровесники у Трускавці, ознайомилися з цим затишним містом-курортом, – каже Ґюльнура Бабашова. – У свою чергу діти та вчителі з Трускавця відвідають Азербайджан, який для більшості українців все ще є terra incognita. Гадаю, що така співпраця буде результативною і від цього виграють обидві сторони.

- Ми відкриті на світ і готові не тільки вчитися від інших, але і ділитися тими позитивними напрацюваннями та здобутками, якими може похвалитися наша школа-гімназія, – каже директор НВК «СЗШ №2-гімназія» Роман Гудзеляк. – Вже після першої зустрічі з нашими азербайджанськими колегами Ґюльнурою Бабашовою та Вефою Вахідовою стало зрозуміло, що ця співпраця обіцяє бути цікавою, плідною та перспективною. Маю надію, що Меморандум стане поштовхом не тільки для покращення азербайджансько-українських відносин в галузі освіти, а й буде додатковою промоцією нашого міста-курорту в Республіці Азербайджан.

- Мені приємно, що окрім економічної та культурної співпраці між містами України та Азербайджану, яку всіляко підтримує наш Альянс, ми розвиваємо і співпрацю в освітній галузі. Це не перший наш освітній проект, адже ми реалізували такі ініціативи з вищими та професійно-технічними навчальними закладами. І ось тепер ми ініціювали такий проект між загальноосвітніми школами. Сподіваюся, що цей пілотний проект освітньої співпраці між Трускавцем та Сабіром матиме продовження і для інших міст України та Азербайджану, – каже голова правління Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов.

Володимир Ключак

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