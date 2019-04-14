Трускавець співпрацюватиме з Івано-Франківськом

На неділю, 5 травня, планується підписання угоди про співпрацю між Трускавцем та Івано-Франківськом. Про це інформує наше власне джерело. Угода передбачає стислу співпрацю в медичній сфері – як на рівні медичних закладів (Трускавецька лікарня та Івано-Франківський національний медичний університет), так і щодо популяризації курорту Трускавця та цілющої «Нафтусі» медиками Прикарпаття. Адже попри зростання кількості іноземних гостей наш внутрішній український відпочивальник є основою стабільності та розвитку курорту Трускавець.

Від Трускавця угоду підпише міський голова Андрій Кульчинський, котрий, до речі, закінчив власне Івано-Франківський медуніверситет. Підписання партнерської угоди відбудеться в рамках відзначення Дня міста Івано-Франківська. Давній Станіславів відзначає 357-му річницю від дня заснування

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