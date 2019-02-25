Трускавець став центром започаткування дискусії про курортологію та гостинність Карпатського регіону

Потужним поштовхом для дискусій та обговорень актуальних питань туристично-відпочинкової сфери став Перший Східноєвропейський Форум гостинності та курортології, який вчора, 27 лютого, стартував у Трускавці. На два дні 250 учасників з України, Польщі, Словаччини та Угорщини приїхали в Трускавець, щоб поділитись досвідом, дізнатись про перспективи розвитку Карпатського регіону в напрямку туризму та щоб нагородити лідерів галузі відзнакою «Кришталевий Лотос».

У перший день Форуму, в рамках панельної дискусії «Проблеми і перспективи розвитку міст-курортів в Карпатському регіоні Європи», разом з керівниками польських міст доповідав Андрій Кульчинський – міський голова Трускавця. Він розповів про головні проблеми туристичної сфери в українських реаліях, які турбують сучасні курортні міста, а саме незначний відсоток промоційних активностей. Разом з тим Андрій Кульчинський зазначив, що в цьому році Трускавець відвідала рекордна кількість відпочивальників з Польщі, що свідчить про активну роботу в напрямку залучення іноземних туристів.

«Ми прихильно відносимось до всіх проектів в напрямку відкриття нових прямих сполучень з Польщі до України – як наземних, так і повітряних. Ми часто ведемо переговори з керівниками авіакомпаній, щоб налагодити логістику. Нас також цікавить промоція ширшого спектру послуг, які відпочивальники можуть отримати в Трускавці, це стосується операцій з реабілітацією, косметології та інших. Ми також розуміємо, що визначним є вплив інфраструктури, яку ми сьогодні активно відновлюємо. Працюємо також в напрямку повернення у власність громади джерел мінеральних вод», – наголосив Андрій Кульчинський.

Варто відзначити – польські колеги прихильні до Трускавця. Аби мотивувати поляків подорожувати в Трускавець, вони радять лобіювати питання щодо удосконалення та збільшення кількості переходів через кордон. Вважають, що необхідно пришвидшити процес децентралізації, що дасть додатковий грошовий ресурс, як від держави, так і від західних партнерів для розвитку. Польські гості наголосили, що місто гарно виглядає, та пишаються, що в Україні мають гідного партнера для реалізації програм транскордонного співробітництва.

Форум гостинності та курортології триває. Сьогодні, 28 лютого, учасники зберуться на не менш цікаві панельні обговорення. Одна з найочікуваніших – «Вплив розвитку інфраструктури, шляхів і центрів сполучень на загальний економічний розвиток в Карпатському регіоні Європи». Спікерами цієї дискусії будуть Богдан Матківський – депутат Верховної ради України, Богдан Жондца – депутат Сейму Польщі, Тетяна Романовська – генеральний директор аеропорту Львів ім. Данила Галицького.

Слід зазначити, що Перший Східноєвропейський Форум гостинності та курортології «Кришталевий Лотос» відбувається у Трускавці за підтримки Трускавецької міської ради, управління розвитку міста та міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. Це іміджевий захід, який покликаний зробити наше місто-курорт одним з центрів розвитку Карпатського регіону.

Леся Боднар (текст і фото)

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