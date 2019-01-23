Трускавець та Борислав приймають міжнародні гірськолижні змагання

Міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту «Karpatia Open» цьогоріч складаються з трьох етапів. Перший вже відбувся в Словаччині (дивись статтю), третій проходитиме в Польщі, а другий триває саме зараз в Україні – у Трускавці та Бориславі. На схилі гірськолижного комплексу Буковиця (м. Борислав) змагаються учасники з трьох країн – України, Польщі та Білорусі. Словаки не змогли приїхати через накладку, оскільки в їхній країні тривають національні змагання з цього виду спорту.

Напередодні першого дня змагань, а саме вчора, 30 січня, в конференц-залі готелю «Трускавець 365» відбулося спільне засідання суддів і тренерів, на якому вони вирішували технічні та організаційні питання. Не обійшлося без вітальних слів – учасників змагань та суддів вітали власник ГК «Буковиця» Віталій Мицак, керівник оргкомітету змагань Іван Цегенько, спортсмен-олімпієць, спортивний директор змагань Дмитро Мицак, директор відділу з питань сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль, представники FIS з України (Ігор Сидоренко) та Словаччини (Яна Гантарова). Вітальну частину цієї зустрічі можна переглянути в Фейсбук-групі «Трускавець. Оперативно» за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2074170555952958/

А вже сьогодні відбулося офіційне відкриття змагань – на центральній сцені Трускавця та в більш урочистій обстановці. Привітати учасників на сцену вийшли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський зі своїм заступником Олександром Ткаченком, заступниця міського голови Борислава Роксоляна Гарасимів, заступниця бурмістра Устриків Дольних Катажина Секула, Віталій та Дмитро Мицаки, представники FIS Яна Хантарова та Ігор Сидоренко, директор спортивної школи з Устриків Дольних Богдан Зварич, головний суддя змагань Олександр Заїка.

Учасники винесли прапори Білорусі, Польщі, України та Словаччини, заспівали національні гімни. Після офіційної церемонії на них чекала ще концертна програма від талановитої трускавчанки Оксани Сопілки-Чіпак. Відео прямої трансляції події можна переглянути за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2075515072485173/

Щорічні дитячі змагання з гірськолижного спорту – відкритий Кубок «Karpatia OPEN» засновані МЦ «Європейська інтеграція України» і ГО «Бориславська Сніжинка» в 2018 році. В спільний організаційний комітет змагань ввійшли організатори, директори гірськолижних комплексів, міські голови. В змаганнях беруть участь діти-спортсмени за правилами міжнародної лижної організації FIS.

Погода посприяла ІІ етапу змагань – маємо сніг, невеликий мороз, що додає хорошого настрою. Завтра, 1 лютого, на Буковиці змагання продовжаться, і остаточні переможці будуть визначені. О четвертій пополудні планується провести церемонію офіційного нагородження і урочистого закриття ІІ етапу змагань. Після цього залишиться провести третій етап – в Польщі, на горі Лаворта коло Устриків Дольних.

Тож залишається побажати всім учасникам змагань з наших сусідніх країн вдалих спусків, високих балів від суддівської колегії, здоровими та неушкодженими повернутися до рідної домівки.

Володимир Ключак

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