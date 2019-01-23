Трускавець та італійська Сієна можуть стати містами-партнерами

Трускавець може розпочати плідну взаємовигідну співпрацю з Італією. Першим кроком до налагодження такої співпраці може стати підписання угоди про партнерство між нашим курортом та італійським містом Сієною. Про це повідомив радник міського голови Трускавця, один із засновників та голова «Спортивної асоціації «Вікторія» Роман Матис.

Сієна (населення близько 60 тис.) – старовинне місто в італійському регіоні Тоскана, адміністративний центр однойменної провінції, один з найбільших туристичних центрів Італії. В часи Середньовіччя Сієна була столицею Сієнської республіки, осередком мистецького життя епохи треченто. Добре збережений середньовічний центр Сієни охороняється ЮНЕСКО як пам’ятник Світової спадщини. У місті розташований один з найстаріших університетів Італії. Всього ж університетів у місті два, причому в них навчаються студенти з різних куточків Італії та з-за кордону. Всі студенти та викладачі, котрі вивчають та викладають італійську мову, стажування та іспити проводять в Сієні, каже Роман Матис.

Сієна розміщена 55 км на південь від Флоренції. Як каже Роман Матис, з Сієни до Флоренції можна добратися за 40 хвилин поїздом чи за півгодини автомобілем.

Радник мера Трускавця вважає, що наш курорт та Сієна могли б співпрацювати в різних напрямках. Перший – це обмін молоддю, співпраця в спортивній та культурній сферах. Другий – вихід через Сієну на туристичний ринок Італії, промоція Трускавця на Апеннінському півострові, медичний туризм. Третій – співпраця в медичній галузі, адже в Сієні розміщено один з найбільших та найавторитетніших госпіталів в Італії.

Сієну вважають містом банкірів, це дуже заможне процвітаюче місто, туристичний центр, і досвід нашого майбутнього побратима можна запозичити та використати. Зрозуміло, що мова йде також про можливі інвестиції в Трускавець. Інший цікавий нюанс, на якому акцентує увагу Роман Матис – в останні кілька років Сієна, подібно як і Трускавець, активно налагоджує співпрацю з Китаєм. Отже, можна подумати і про тристоронню співпрацю на лінії Україна (Трускавець) – Італія (Сієна) – Китай (Ліян та інші китайські міста-партнери).

Роман Матис перебував в Італії, зокрема в Сієні, в приватних справах у січні 2019 р. Його син, талановитий футболіст Генріх Матис, періодично проходить тренування в Італії і є добре знаним у футбольних колах цієї республіки. Генріх Матис, до речі, входить в список талановитих дітей Італії в розділі «футбол».

З метою вивчення ситуації щодо налагодження співпраці Трускавця з італійськими містами Роман Матис провів ряд зустрічей, зокрема з мером Сієни Луїджі Де Моссі та віце-мером Карло Інфантіно, а також з багатьма іншими муніципальними, спортивними та бізнесовими особами. Досягнуто принципової згоди щодо започаткування партнерства Сієни та Трускавця або якогось іншого українського міста. Роман Матис каже, що міський голова Трускавця Андрій Кульчинський ідею співпраці між нашим містом-курортом та Сієною сприйняв схвально, і на березень-квітень заплановано візит трускавецької делегації до Італії.

Володимир Ключак, фото Романа Матиса

На фото:

Роман Матис та мер Сієни Луїджі Де Моссі,

Генріх Матис на італійській землі,

італійські газети про можливу співпрацю Трускавця та Сієни, України та Італії в спортивній галузі.

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