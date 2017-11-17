Трускавець – учасник Проекту «U-LEAD з Європою»

Проект «U-LEAD з Європою» реалізовує в Україні Програму ЄС з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, яка спрямована на реалізацію регіональної політики та реформи децентралізації, а також вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України. Фінансується програма за кошти Європейського Союзу та його країн-членів Німеччини, Данії, Естонії, Швеції і Польщі.

- Програма триватиме до 2020 року. Для участі у першому етапі Програми спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі серед багатьох бажаючих нами було обрано 6 пілотних проектів, серед яких і Трускавець, – розповів радник з питань планування та координації регіонального розвитку Програми «U–LEAD з Європою» Василь Федюк під час робочого візиту у Трускавець. На зустрічі консультанти проекту, міський голова та фахівці міської ради обговорили питання впровадження сучасних інструментів реалізації інвестиційних інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерства.

- Не все можна зробити за рахунок кредитних та бюджетних коштів. Європейська та світова практика впровадження проектів на умовах державно-приватного партнерства свідчить, що реалізація проектів за таким механізмом дозволяє скоротити видатки міських бюджетів на їх впровадження, на утримання соціальної інфраструктури та підвищити якість житлово-комунальних, соціальних послуг. Тому участь у цьому проекті є для міста важливою. В рамках Програми Трускавець планує реалізувати як мінімум два пілотних проекти, – розповів міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Крім Трускавця участь в пілотному Проекті братимуть міста: Тернопіль, Долина, Тростянець, Житомир та Шацька об’єднана територіальна громада.

Прес-служба Трускавецької міської ради

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