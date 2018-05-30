Трускавець: важкий діагноз

/Трускавецькі відпочивальники: хто, звідки і скільки/

Криза – явище, що спонукає людей до змін. У Трускавця і досі є шанс стати курортом світового масштабу. Проте для цього важливо переглянути маркетингову політику щодо курортників, які прибувають до міста.

Кількість відпочивальників у Трускавці за роки незалежності України знизилася вдвічі. Місто хаотично забудовується, в багатьох установах сервіс все ще зберігає залишки радянських стандартів. Глобальні готельні бренди не йдуть в місто, тому що тут ніколи не було серйозного готельного бізнесу, який би став прикладом і довів, що в місті можна працювати ефективно.

Курортний сервіс у більшості пов’язаний з медициною. Бо Трускавець перш за все – це лікувальний курорт.

Хто ж відпочиває в місті сьогодні? В основному це туристи з Польщі. Менеджери колективів санаторіїв «Карпати», «Шахтар», «Південний», «Молдова», «Дніпро», «Віктор» та навіть готель «Трускавець 365» приймають туристичні групи з Польщі на 7, 10 чи 13 днів. Все залежить від попиту. Польські туристичні фірми «Gold Tour», «Janina», «Joanna» та ще з добрий десяток туристичних операторів завдяки добрій роботі менеджерів вище перерахованих санаторіїв та співпраці з МЦ «Європейська інтеграція України» приїхали в Трускавець. В місті в травні поляків було майже 4 тисячі осіб.

Zabiegi – так називають свій відпочинок у Трускавці поляки (це слово означає «процедури»). А ще гості з Польщі стверджують, що навіть якщо вони приїхали в Трускавець здорові, то трускавецькі курортні лікарі знайдуть їм хвороби. Це дуже подобається полякам. Десять днів масажів, колонотерапія, всі медичні послуги включаючи стоматологічні, та трошки відпочинку – процедур настільки багато, що полякам навіть бракує часу на екскурсії.

Керівники санаторно-курортних закладів поставили перед собою ціль – 100% коштів, які привезли поляки в Трускавець, повинні залишитися в стінах санаторію. Місто від цих груп отримує нуль прибутку. Єдине, що зиск мають «АТБ», горілчані магазини та кантори.

Польські групи перебуватимуть в Трускавці з травня по жовтень. Це завдяки їм місто поки що тримається на плаву. Вони приносять місту 25% прибутку.

Поляки обирають невеликі екскурсії до Львова, Дрогобича (в музей Бурно Шульца), зрідка в гори (на Високий Верх). Ще їм подобається доброзичливість місцевих жителів, вони хвалять сервіс санаторіїв, доступну ціну та якісні послуги. Це великий плюс для Трускавця.

Традиційно крім поляків ще під 20% гостей Трускавця – це жителі Азербайджану, Молдови та Білорусі.

Санаторно-курортні заклади та готелі, де присутня лікувальна база, заповнені на 90%.

У Трускавці відсутній основний роботодавець. Промисловість внаслідок специфіки міста основана на санаторно-курортній діяльності. Майже все працездатне населення працює в сфері санаторно-курортного обслуговування.

Колись головний роботодавець міста ПрАТ «Трускавецькурорт» переживає депресію. Будучи власником ліцензії на розробку мінеральних вод, керівництво не відреагувало на зміни на ринку. Приміщення бювету мінеральних вод і досі благає про реконструкцію. Надкаптажні споруди в парку та вся гідромінеральна база вимагає модернізації. Закритий верхній бювет, що фактично паралізувало пів міста.

Санаторно-курортні заклади ПрАТ «Трускавецькурорт» збудовані за часів радянської влади. Частина з них закрита («Янтар» та «Рубін»), а деякі переформатувалися («Весна», «Кристал», «Алмаз») і живуть за рахунок порівняно недорогих комерційних путівок, що дає їм можливість утримувати громіздкі та енергозатратні приміщення. За рівнем сервісу вони поступаються сучасним готелям, проте пробують створити конкуренцію на ринку.

Проте ПрАТ «Трускавецькурорт» володіє сучасними конкурентноздатними санаторно-курортними закладами – такими як «Міротель», вілла «Христина», «Медпалас» (один з кращих медичних комплексів на Західній Україні). Зараз поміняли керівництво ПрАТУ і віриться, що новий поміркований керівник спробує змінити ситуацію на краще.

Великий готельний бізнес («Ріксос», «Шале Грааль», «Міротель», «Женева», «Кришталевий Палац») проводять свою окрему маркетингову політику, і на них також тримається економіка Трускавця.

Готель «Трускавець 365» набирає обертів, проводиться реконструкція приміщення, доступна цінова політика, яка діє за принципом роботи супермаркетів мережі «АТБ»: доступність, низька ціна, добре харчування та якісні умови проживання. Хоча з транспортними послугами в «365» проблеми: автобусний парк вимагає оновлення, але з часом це буде вирішено. Поки що це нагадує хорошу самодіяльність. Але хто нічого не робить, тому не потрібно попутного вітру. Хоча діяльність готелю «Трускавець 365» є добрим прикладом для всіх, хто пробує зайнятись туризмом в Трускавці як потрібно проводити маркетингові політику. Колективу можна побажати тільки добра, успіхів і змін.

Екскурсійні бюро Трускавця, яких є біля десятка, терплять крах. Керівники цих підприємств, які асоціюють себе з туроператорами, насправді займаються екскурсійним «бізнесом». Вони так і не призвичаїлися до змін умов на ринку, досі живуть у світі ілюзій, ведуть між собою боротьбу за монополію на ринку за отримання «надприбутків» від екскурсійної діяльності.

Вони досі не придумали нічого нового, і їхня бізнес-модель просто не витримує конкуренції. Дехто з них, що є дуже дивно, розповів казки керівникам санаторно курортних закладів, що він є монополістом на дані послуги. Проте насправді реалізує квитки на екскурсії замість того, щоб займатися туроператорською діяльністю (привозити до Трускавця групи, надавати їм якісні туристичні послуги). Така діяльність нагадує ігри дітей, які бавляться в пісочниці і засипають одні одним очі.

Малі готелі та приватний сектор пустує внаслідок кризи в країні, високих цін та війни на Сході. Трускавець заповнений на 30% своїх можливостей. Керівники готелів «Моцарт», «Оскар» та інші пробують щось змінити в маркетингу.

Дивною є позиція депутатського корпусу та міського голови щодо «промоційної політики». Замість того, щоб займатися містом, депутати та міський голова перетворили центр міста (бульвар Юрія Дрогобича та центральну площу) на великий базар. Я не пишу, хто отримує від цього зиск. Але все це не додає іміджу міста. Місто поки що нагадує великий застійний радянський курорт. Потенціал Трускавця не використовується навіть на 10%.

Трускавець досі не має чітко визначених меж, відсутній і статус міста як курорту. Бо місто не є курортом ні державного, ні місцевого значення. Статус Трускавця досі регулюється Постановами Ради Міністрів СРСР від 1981 р.

В місті й надалі проблеми з інженерними комунікаціями, станом доріг, функціонуванням комунальних підприємств і взагалі функціонуванням всієї системи управління містом. Вона вимагає повного переформатування. Зараз найкращий час для змін. Все, що не має життєздатної бізнес-моделі та забирає в міста ресурси, помирає.

Трускавець готується стати центром ОТГ. Керівники міста повинні провести зміни на часі, прислухатися до жителів, навіть до порад опозиції. І найголовніше – треба наладити діалог по лінії бізнес-влада-громада. Трускавець має повернути довіру бізнесу до себе, інакше місто просто не буде розвиватися. Така картина на сьогодні. Сезон почався. Місто заповнене на 30%.

Ще хочеться побажати, щоб в цей сезон і бідні, і багаті заробили. Місто повинно навчитися заробляти гроші і ділитися прибутком зі своїми жителями. Літо зиму годує.

Віктор Пиців, місцевий осередок Асоціації екскурсоводів у Львівській області

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