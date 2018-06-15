Трускавець відсвяткував

191 рік курорту Трускавець відзначав три дні. Програма святкувань була насиченою та спрямованою на задоволення різних верств населення – дорослих та дітей, місцевих та відпочивальників, любителів спорту, культури, видовищ, класичної та сучасної української пісні.

Відзначення Дня міста розпочалося у п’ятницю, 15 червня. О 12.00 стартували дві події: в Народному домі відбулася презентація брошури «Жива вода Нафтуся» авторства науковця Ігоря Поповича (репортаж тут), а на майданчику біля нижнього бювету обертів набирало дитяче свято під проводом аніматорів. Діти трускавчан та відпочивальників, вихованці пришкільних таборів та вся малеча, котру волею долі в п’ятничний полудень «занесло» біля бювету, опинилися в круговерті забав. Дитяча сторінка Дня міста під назвою «Феєрія розваг» продовжилася наступним заходом за участі дітей – променад-концертом вихованців Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького на балконі художнього музею Михайла Біласа.

Концерт не був єдиним заходом, котрий проводився в музеї – у суботу давня вілла «Ґопляна» (тепер музей Біласа) зібрала поціновувачів мистецтва на відкриття виставки творів родини Отковичів. А вілла «Саріуш» (музей історії міста-курорту) в ніч з 15 на 16 червня зібрала величезну кількість людей на потужний захід «Ніч у музеї». «Розігрівши» публіку чудовими виступами оркестру «Люкс-бенд» Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, директорка музею Галина Коваль, котра в цю ніч перевтілилась у панночку початку ХХ століття, запросила гостей всередину музею на огляд ряду експозицій. А справжньою родзинкою «музейної ночі» стало театралізоване дійство за участі архікнязя Карла Людовіка, війта Трускавця Івана Біласа, дослідника «Нафтусі» Теодора Торосевича та інших історичних постатей.

Масовості та яскравості святковим заходам додавали яскрава хода учасників фестивалю «Яскрава симфонія Прикарпаття», концерти духових оркестрів, недільний велопробіг вулицями курорту, шоу живих статуй перед нижнім бюветом, а особливо Венеціанський карнавал. Щоправда, основні заходи другої половини неділі підмочив дощ, проте шанувальники костюмованої ходи, творчості Павла Дворського та гурту «СКАЙ» і бажаючі глянути на парад повітряних куль вирішили, що вони не з цукру, і дощ – не завада гарно відсвяткувати. Втім, святкування явно не обмежилися заходами з офіційної програми, бо і в мікрорайонах Трускавця відчувалося, що свято в повному розпалі. Співи під гармошку і акапельно, нічні верески та потужний виторг, велика кількість фото зі святкувань у соцмережах – все доводить, що День міста вдався на славу.

Щоправда, не обійшлося і без ложки дьогтю, а можливо і декількох. Мало що бракувало, і День міста міг бути зірваний, грамотами нагороджували і дійсно порядних людей, і тимчасових фаворитів, вкотре зажерливість одних викликала хвилювання інших. А ще були самогубство та аварія на п`яну голову. Але це нюанси, про які навряд чи годиться згадувати у хвалебній оді з нагоди Дня народження курорту.

191 рік Трускавець приймає відпочивальників, і саме 1827 рік береться за точку відліку в історії Трускавця. Село Трускавець, яке існувало до цієї дати без приставки «курорт», особливо нічим не вирізнялося з-поміж інших галицьких сіл, воно було одним з багатьох у Дрогобицькому старостві. Але цілющі джерела витягнули Трускавець з-поміж інших сіл, відчистили, облагородили, розвинули і зробили тим, чим він є зараз. Курорт Трускавець не був би курортом, якби не «Нафтуся» і якби не такі люди як Торосевич чи Ярош – про це ніколи не забуваймо.

А тим часом святкування завершилися, і Трускавець входить в період буднів, якщо такі взагалі можливі на курорті. Але ці будні ненадовго, бо попереду нас чекають День молоді, День Конституції і, звісно ж, Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» (30 червня-1 липня).

Так що словосполучення «Трускавець відсвяткував» аж ніяк не означає завершену дію, а радше безкінечний процес. Трускавець святкує, бо на курорті інакше й бути не може. Пригадаймо, що під час Другої світової війни курорт Віші у Франції теж бавився безперестанку. Така вже доля відпочинкових місцин…

Володимир Ключак

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